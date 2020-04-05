Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs'ün ilerlemesini durdurabilecek "hassas nokta"yı tespit ettik

San Diego'da bulunan Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) üzerinde yaptıkları araştırmalarda virüsün "hassas noktasını" bulduklarını açıkladı. Enstitünün bulduğu hassas noktanın Koronavirüs aşısının bulunmasını kolaylaştıracağı belirtildi.

Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, dünya genelinde Koronavirüs pandemisini durdurmak için aşı bulma çalışmaları sürerken Scripps Enstitüsü'nden bilim insanları aşı bulma sürecine yardımcı olacak bir adım attı. Buna göre, Koronavirüs'ün ilerleyişini durduracak antikorun en etkili olacağı nokta tespit edildi.

Araştırma Enstitüsü'nden biyolog Ian Wilsom, ekibiyle birlikte antikorların virüsü hangi noktada yakalayabileceğini ve durdurabileceğini bulduklarını açıkladı. Wilson ve ekibi 2006 yılında SARS virüsüne yakalanmış bir hastanın vücudundaki antikorları yeni tip Koronavirüs üzerinde denedi.

Wilson, "Bulgular aşıların yapımına yardımcı olabilir. Bu antikor, virüsü öldürmüyor fakat bu araştırma virüsün ilerleyişini durdurmak için doğru noktanın tespit edilmesini sağlıyor." dedi.