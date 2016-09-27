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Yaşam

Bilim insanları açıkladı: 6. his aslında mutasyon geçirmiş bir gen

Araştırmalara göre, PIEZO2 adlı gen uzay boşluğundaki başka bir kütleyi fark etmeyi sağlıyor

27 Eylül 2016 21:54

ABD Ulusal sağlık Enstitüsü’ne bağlı Nörolojik Bozukluklar ve İnmeler Ulusal Enstitüsü’nde yapılan bir çalışmada, altıncı his diye de tabir edilen durumun mutasyona uğramış PIEZO2 genlerine sahip insanlarda bulunduğu ortaya çıktı.

 

Uzay boşluğundaki başka bir kütleyi fark etmeyi sağlıyor

 

Milliyet'in aktardığı habere göre, doğuştan nörolojik bozukluğu olan 9 ve 19 yaşındaki iki gençle yapılan araştırmada, söz konusu genin iç algıyı yani uzay boşluğundaki başka bir kütleyi fark etmeyi sağladığı ifade edildi.

 

Yarattığı hareket ve denge sorunlarını diğer duyular telafi ediyor

 

PIEZO2 geninde oluşan mutasyon hareket ve denge sorunları yaratırken, araştırmada gençlerin bu kayıplara rağmen görüşleri ve diğer duyuları ile bu durumu telafi edebildikleri fark edildi.

Hücrelerdeki PIEZO2 adlı protein, sinir sisteminin temas hissini sağlayan bir gen. Ancak gen mutasyona uğradığı zaman, bu işlevini yerine getiremiyor.

Araştırmanın başyazarlarından Carsten G. Bönnemann, “Bu durum sinir sisteminin farklı yollar kullanabildiğini gösteriyor” dedi.

Elde edilen bulguların sinir sistemi hastalıkları yaşayan kişilere yeni tedaviler uygulanmasına rehberlik etmesi bekleniyor.

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