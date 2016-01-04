Bilim insanları 2012'de ölen 'Yalnız George'u yeniden canlandıracak

Bilim insanları, 2012 yılında hayatını kaybeden son Galapagos kaplumbağası Yalnız George’u yeniden 'canlandırmaya' çalışacaklarını duyurdu.

Slate’te yer alan habere göre, 2012 yılında ahirete göç eden, türünün son örneği, ikonik Galapagos kaplumbağası Yalnız George, artık o kadar da yalnız olmayabilir. Bilim insanları, bir volkanın eteklerinde yaşayan bir kaplumbağa sayesinde George’un benzersiz türünü canlandırabileceklerine inanıyor.

George, Pinta adasında bulunan son ‘eğer sırtlı kaplumbağa’ydı (Cylindraspis vosmaeri). 1972 yılında dolaşırken bulundu ve gözetime alındı. Bilim insanları DNA’sı George’a benzeyen kamlumbağları yakalayıp ayırarak, genetik olarak en yakın kamlumbağayı yetiştirmeyi amaçlıyor. George’a genetik olarak en yakın kaplumbağalar doğduğunda, Pinta adasından alınan kaplumbağalar da doğal hayata geri salınacak.