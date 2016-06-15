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Bilim / Teknoloji

En iyi süper kahraman seçildi

Leicester Üniversitesi'nin fizik kurallarına dayanarak gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunda Superman en iyi kahraman seçilirken, Batman sonuncu oldu

15 Haziran 2016 21:49

Leicester Üniversitesi'nin fizik kurallarına dayanarak gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunda Superman en iyi kahraman seçildi.

Hürriyet'in haberine göre; Marvel ve DC karakterlerinin baz alındığı ve Leicester Üniversitesi öğrencilerinin yürüttüğü araştırmada süperkahramanların özel güçleri gerçek dünyaya ve fizik kurallarına göre değerlendirildi. En iyi süperkahraman ise Kriptonlu DC karakteri Superman oldu.

 

İkinci sırada Wolverine  var

 

Superman'i takip eden bir diğer kahraman ise X-Men'den Wolverine oldu. Hırçın ve inatçı Wolverine'in ikinci sırada yer almasının en önemli sebepleri kendini iyileştirme yeteneği, hastalıklara bağışıklık ve adamantiyum iskeleti. Bu ikiliyi Mystique, Thor, Flash, Spiderman, Iron Man ve Blackbolt izledi. Inhumans'ın lideri olan ve sonik sesiyle şehirleri yerlebir edebilen Blackbolt için 'bir seferde tek başına en çok hasara neden olabilecek karakter' diye ayrı bir paragraf açıldı.

 

Batman sıranın sonunda

 

Sıralamanın sonunda yer alan kahraman ise Gotham'ın koruyucusu Batman oldu. Hiçbir süper güce sahip olmayan Kara Şövalye'nin Joker ve Bane gibi karakterleri yenmesi şöyle dursun, pelerinini kullanarak çatılardan süzülmesinin bile fiziksel açıdan imkansız olduğu, böyle bir inişten sağ çıkamayacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

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