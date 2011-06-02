Bilim dünyasını şaşırtan buluş!

T24 - Bilim insanlarının, 1.7 ile 2.4 milyon yıl öncesinden kalma fosilleşmiş dişler üzerinde yatığı bir araştırma, ilk insanlar hakkında ilginç bir gerçeği ortaya koydu. Araştırmaya göre, ilkel kabilelerdeki erkekler doğdukları yeri terk etmezken, kadınlar eş bulmak ya da buldukları eşin evine yerleşmek için başka kabilelere gidiyordu.





Diş fosilleri üzerindeki incelemeler, iki insan türünde “yabancı gelin” kültürünün doğmuş olabileceğine işaret etti. Bugün Nature dergisinde yayımlanan çalışma, Güney Afrika’nın Sterkfontein ve Swartkrans mağaralarında bulunan iki insan türüne ait 19 diş fosili üzerinde yapıldı.

Diş minesinden elde edilen bulgulara göre, kadınlar yetişkinliğe erişince yaşadıkları yeri değiştiriyordu. Buna karşın, erkeklerin yüzde 90’ı yaşadıkları mağaraları terk etmedi. Güney Afrika’da iki farklı kazı alanında bulunan dişler, Australopithecus africanus ve Paranthropus robustus insan türlerine ait.



Gelenek nasıl başladı bilinmiyor

Araştırmanın başındaki isim, Colorado Üniversitesi’nden Sandi Copeland, “İlk insanların coğrafi hareketleri hakkında elde ettiğimiz bulgular, bize kadınların doğdukları yerleri kendi tercihleriyle terk ettiklerini gösterdi” dedi.

Araştırmada, kadınların iki insan türünün bulunduğu bölgeye dağıldığı tespit edildi. Her iki türün de, bugünün modern insanına çok benzediği belirtildi. Copeland, “günümüzde de bu geleneğin özellikle Çin ve Hindistan’da devam ettiğini, evlenen kadınların eşlerinin evine yerleştiğini” belirtti.

Ancak bu geleneğin nerede doğduğu bilinmiyor. Copeland, bu geleneğin insanların yaşadığı bölgenin geçmişinden kalmış olabileceğini ifade etti. A. africanus türü, 2 ile 3 milyon yıl öncesinde yaşadı. Bu türün, P. robustus ile akraba olduğu düşünülüyor. Modern insanlara benzeyen P. Robustus ise, 1.2 ile 2 milyon yıl önce yaşadı.