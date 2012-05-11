Bilim dünyasına göre favori G.Saray, sanatçıların tercihi ise Fenerbahçe

Süper Final'de şampiyonu belirleyecek olan derbi öncesi bilim ve sanat dünyasının önde gelen isimleri derbinin sonucunu tahmin etti.

Tüm Türkiye nefesini tuttu, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini beklemeye başladı.

Şampiyonun belli olacağı maç öncesi bilim ve sanat dünyasının önemli isimleri derbinin sonucu hakkında tahminlerde bulundu.



Sanatçılar Fenerbahçe dedi



Gazetelerde yer alan tahminlere göre Okan Bayülgen ve Erdal Özyağcılar maçın 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle biteceğini tahmin etti.

Müzik dünyasının önemli iki ismi Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in favorisi 2-1'le Fenerbahçe. Gollü maç bekleyen Seda Sayan 3-2'yle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını öngördü.

Ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın şampiyonluk favorisi de 4-1'lik sonuçla Fenerbahçe oldu.

Ata Demirer, maçı Galatasaray’ın 3-0 kazanacağını belirtirken, bir diğer ünlü isim Kenan İmirzalıoğlu da skorun 2-1 Galatasaray lehine olacağını öngördü.

En çarpıcı tahmin Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, Galatasaray'ın Kadıköy'de 5-0'lık sonuçla şampiyon olacağını düşünüyor.



Bilim dünyasına göre favori Galatasaray



Profesörlerin çoğu Galatasaray'ı favori görürken, ortak tahmin 2-1 oldu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’nin ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe derbinin 2-1 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyor.

Hacettepe Üniversitesi i Rektörü Prof.Murat Tuncer ise maç sonucu için "İyi olan kazansın" yorumunu yaptı.