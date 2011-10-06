T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bilim dünyası kök hücre de üretti

Kök hücre araştırmalarında yeni bir dönem kapıda. Amerikalı bilim insanları, klonlama yönetimini kullanarak ilk kez embriyonik kök hücre elde ettiklerini duyurdu.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Kök hücre araştırmalarında yeni bir dönem kapıda. Amerikalı bilim insanları, klonlama yönetimini kullanarak ilk kez embriyonik kök hücre elde ettiklerini duyurdu.
 

Bilim dünyasından etik tartışmaları alevlendirecek bir açıklama geldi . Amerikalı bilimciler, klonlama yönetimini kullanarak embriyonik kök hücre üretmeyi başardı.


Araştırmanın ayrıntıları saygın bilim dergisi Nature'da yayınlandı. Makalede kök hücrenin, deri hücresinin insan yumurtasına yerleştirilmesi ile elde edildiği belirtiliyor.


Böylelikle, hastaya uygun DNA yapısına sahip kök hücre üretmenin yolu açılmış oluyor. Bu durum da doku uyuşmazlığı gibi risklerin ortadan kalkması anlamına geliyor.


Araştırmanın daha başlangıç aşamasında olduğunu belirten uzmanlar, embriyonik kök hücrenin tedavide kullanılması için daha erken olduğunu söylüyor.


Araştırmanın etik tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor. Zira, kök hücre araştırmalarında klonlama yönetiminin kullanılması muhafazakar çevrelerin tepkisine neden oluyor.


Diğer hücrelere dönüşebilme özelliği taşıyan embriyonik kök hücrelerin, başta diyabet olmak üzere çok sayıda hastalığa çare olabileceği düşünülüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24