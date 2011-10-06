Bilim dünyası kök hücre de üretti

T24 - Kök hücre araştırmalarında yeni bir dönem kapıda. Amerikalı bilim insanları, klonlama yönetimini kullanarak ilk kez embriyonik kök hücre elde ettiklerini duyurdu.





Bilim dünyasından etik tartışmaları alevlendirecek bir açıklama geldi . Amerikalı bilimciler, klonlama yönetimini kullanarak embriyonik kök hücre üretmeyi başardı.



Araştırmanın ayrıntıları saygın bilim dergisi Nature'da yayınlandı. Makalede kök hücrenin, deri hücresinin insan yumurtasına yerleştirilmesi ile elde edildiği belirtiliyor.



Böylelikle, hastaya uygun DNA yapısına sahip kök hücre üretmenin yolu açılmış oluyor. Bu durum da doku uyuşmazlığı gibi risklerin ortadan kalkması anlamına geliyor.



Araştırmanın daha başlangıç aşamasında olduğunu belirten uzmanlar, embriyonik kök hücrenin tedavide kullanılması için daha erken olduğunu söylüyor.



Araştırmanın etik tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor. Zira, kök hücre araştırmalarında klonlama yönetiminin kullanılması muhafazakar çevrelerin tepkisine neden oluyor.



Diğer hücrelere dönüşebilme özelliği taşıyan embriyonik kök hücrelerin, başta diyabet olmak üzere çok sayıda hastalığa çare olabileceği düşünülüyor.





