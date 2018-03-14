T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti

Fizik dünyasının en popüler ismi İngiliz bilim insanı Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking, evrenin sırlarını çözmek için yaptığı çalışmalarla büyük ilgi toplamıştı.

14 Mart 2018 12:34

Dünya çapında tanınan İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking 76 yaşında İngiltere'nin Cambridge kentindeki evinde hayata gözlerini yumdu. Üç çocuk babası Hawking'in ölümü aile sözcüsü tarafından duyuruldu.

Hawking muzdarip olduğu ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz: kas erimesi ve omurilikte tahribat) hastalığı nedeniyle hareket yeteneğini tamamen kaybetmişti. Bilgisayar yardımıyla çevresiyle irtibat kurabilen ve tüm zamanların en büyük bilim insanlarından sayılan Hawking'in sağlık durumu son yıllarda kötüleşmişti.

Evrenin başlangıcı ve kara delikler konusundaki bilimsel çalışmalarıyla fizik dünyasında ilerlemeler sağlayan Hawking, "evreni bütünüyle tanımak, evrenin neden şimdiki görünümüyle var olduğunu bilmek ve neden evren olduğunu bilmek istediğini" söylüyordu.

Stephen Hawking, 1988 yılında çıkan Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabıyla da geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

8 Ocak 1942'de dünyaya gelen Hawking fizik öğrenimi sırasında ALS hastalığına yakalanmıştı. 1968 yılında tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan İngiliz fizikçi, ağır sağlık sorunlarına rağmen Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olmuş ve 30 yıl ders vermişti.

İki kez evlenen Hawking'in ilk evliliği 30, ikinci evliliği ise 11 yıl sürdü. Bu evliliklerden üç çocuğu oldu.

"İnsanlık uzayda yeni bir dünya aramalı"

Stephen Hawking, Büyük Patlama (Bing Bang) ve kara deliklerle ilgili yeni bulgulara ulaştı. Uzaydaki kara deliklerin son durak olmadığı tezini savunun Hawking, çekim gücü sayesinde ışık dâhil her şeyi yutan kara deliklerin kuvantum fiziğinin sonucu olarak buharlaştıklarını savunuyordu.

Evreni yaratan Büyük Patlama'nın matematiksel özelliğinde fizik yasalarının geçersiz olmasının yaratıcı bir güç gerektirdiği tezini inceleyen Hawking, Albert Einstein'ın İzafiyet Teorisi'nin Büyük Patlama'nın habercisi olduğu sonucuna vardı. Stephen Hawking İzafiyet Teorisini kuantum fiziğiyle birleştirip Dünya'nın formülünü bulmak için on yıllarca çalıştı.

Hawking zamanda yolculuk ve uzaylıların varlığı gibi popüler konularda da yorum yapıyordu. Zeki robotlar, iklimin ısınması, nükleer savaşlar ve genetik yapısıyla oynanmış virüslerin insanlığın sonunu getirebileceğini savunuyordu. Yerkürenin barınmaz hale gelebileceğine dikkat çeken ünlü fizikçinin "Eninde sonunda yıldızlara bakmak zorunda kalacağız” şeklindeki sözleri büyük ilgi uyandırmıştı.

DW, dpa/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FizikStephen HawkingCambridgeHawkingALSLateral Skleroz:Zamanın Kısa TarihiOcakHawking Büyük PatlamaBang)Büyük PatlamaHawking Albert EinsteinTeorisi Büyük PatlamaTeorisiniDünyaDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24