Bilim Deney Merkezi'ne 800 bin ziyaretçi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl önce hizmete açılan Bilim Deney Merkezi bugüne kadar 800 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in, \'Gelecek Eskişehir\'den geçecek\' sözünden yola çıkılarak kurulan ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Bilim Deney Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor. Sazova Mahallesi\'ndeki Bilim, Sanat ve Kültür Parkı\'nda bulunan Bilim Deney Merkezi\'nde ziyaretçilere, deprem simülatöründe 7.2 büyüklüğündeki deprem yaşatılıyor.

\'BİLİMİN EĞLENCELİ OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Fırtına simülatörünün de bulunduğu merkezde eğitmen olarak görev yapan fizik mühendisi Gürkan Yürekli, Eskişehir\'in dışında Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçileri de ağırladıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Bilim Deney Merkezi yaklaşık 6 yıl önce kuruldu ve bugüne kadar 800 bini aşkın bilimsevere hizmet verdi. Okul grupları dışında bireysel olarak da burası ziyaret ediliyor. Eskişehirliler olduğu kadar Eskişehir dışından da yoğun talep alıyoruz. Yaş gruplarına uygun seviyelerde anlatımlarda bulunuyoruz. Biz burada çocuklara bilimi nasıl seveceklerini, bilimin nasıl eğlenceli olduğunu, aslında bilimin çok zor olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Onları burada bir bilim insanıymış gibi ağırlıyoruz.\"

Merkez hakkında da bilgili veren Gürkan Yürekli, \"Merkezimizde animatronik dinozor bölümü, paleontoloji alanlar, Türk İslam alimleri eserlerinin olduğu bölümler, ses, basınç, elektrik, deprem, fırtına gibi simülatörlerin bulunduğu alanlar gibi bir çok temalı deney kitlerimiz var. Çocuklar buraya geldiklerinde ilk başta dinozor bölümünü görüyor. Ardından diğer alanlardaki eğlenceli deneyleri görüyorlar. Statik elektriğin nasıl bir şey olduğunu görüp onu denedikçe, depremle ilgili bilgi paylaşımında bulundukça, daha bilinçli bir şekilde buradan ayrılıyorlar\" dedi.



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