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Bilim Bakanı Fikri Işık'a üniversitede protesto

Protestolar karşısında konuşmasına devam eden Bakan Işık gülümsemekle yetindi

09 Aralık 2014 15:00

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Boğaziçi Üniversitesi'nde katıldığı programda konuşması sırasında 3 öğrenci tarafından protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen, 'Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu'na katılan Bakan Işık'ın konuşması sırasında salonda ayağa kalkan bir öğrenci, “AKP'nin bilimle alakası yok. AKP'yi protesto ediyoruz" diye bağırdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özkan Arslan’ın haberine göre, daha sonra ayağa kalkan iki öğrenci de İzmir Ege Üniversitesi'nde, türbanlı öğrencilerin şikayeti üzerine, “Öğrenim özgürlüğünü engellediği" gerekçesiyle aldığı 2 yıl 1 aylık cezası Yargıtay tarafından onanan ve cezaevine giren Prof. Dr. Renan Pekünlü'ye destek için, “Renan hoca yalnız değildir" diye slogan attı. 3 kişi, bakanın korumaları kendilerini engellemek için harekete geçtikleri sırada salonu terk etti. Konuşmasına devam eden Bakan Işık ise gülümsemekle yetindi. 

 

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