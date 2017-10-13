Bilim Bakanı: Ali sadece top oynamasın, Ayşe sadece ip atlamasın; Ali robot, Ayşe kodlama yapsın

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çocuklara bilimin sevdirilmesi gerektiğini ifade ederken "Bundan sonra Ali sadece top oynamasın, Ayşe sadece ip atlamasın. Ali robot yapsın, Ayşe kodlama yapsın" dedi.

Bakan Özlü, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Özlü, üniversitelerden kağıt üstünde değil uygulanabilir bilim üretmelerini beklediklerini ifade ederken şöyle konuştu:

"Çünkü iyi bir akla sahip olmak yeterli değil, önemli olan aklı iyi kullanmaktır. Sanayi 4.0 bize, bu aklı iyi kullanmamız gerektiğini söylüyor. Dünya, yepyeni bir yöne doğru hızla ilerliyor. Bu ilerlemenin odağında bilim ve teknoloji var. Bizler, Türkiye olarak, bu değişimin ve ilerlemenin gerisinde kalamayız.Her anlamda önde olmak zorundayız.Bu kritik eşiği atlamak durumundayız. Sanayi 4.0, emin olunuz, 80 milyon vatandaşımızın kaderi üzerinde doğrudan etkili olacaktır."

“Nitelikli gençler konusunda sıkıntımız var”

Türkiye'deki işsizlik sorununa dikkat çeken Özlü, "Gençlerimizin de şunu bilmesini istiyorum, eleman alırken, iyi personel, iyi insan, kaliteli işgücü bulmak da zor. Nitelikli özellikleri olan gençlerimiz konusunda sıkıntımız var" dedi.

“Çocuklarımıza bilimi sevdirmek zorundayız”

Dünyanın en değerli şirketlerinin yüzde 80'inin teknoloji şirketi olduğuna değinen Bakan Özlü yazılıma, bilişime, teknolojiye yatırım yapmanın önemine işaret etti.

Bakan Özlü, gençleri ve çocukları dijital değişime uygun, katma değeri yüksek becerilerle donatmak gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımıza bilimi sevdirmek zorundayız. Okuma fişlerinde ezberlediğimiz şekilde, bundan sonra Ali sadece top oynamasın, Ayşe sadece ip atlamasın. Ali robot yapsın, Ayşe kodlama yapsın" ifadelerini kullandı.