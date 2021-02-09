Bilim Akademisi, Erdoğan'ın Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef göstermesine tepki gösterdi

T24 Haber Merkezi

Bilim Akademisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra, hakkında destek mesajı yayımladı. Buğra'nın dünya bilim camiasında son derece saygın bir yeri olduğu ve Türkiye’nin iftihar etmesi gereken bir akademisyen olduğu altı çizilirken, "Bazı yayın organlarında akademisyenlerin hakaret ve iftiralarla hedef gösterilmesi kişilik haklarının ihlalidir denildi.

Bilim insanlarına hoyratça davranıldığı ve kurumlara müdahalelerde bulunulmasının Türkiye'yi ileriye değil geriye götüreceği belirtildi. Açıklamada "Bilim insanlarına bu kadar hoyratça davranılması, her bir karşıt fikrin provokasyon, her itirazın vatana ihanet addedilmesi memleketimize büyük zarar vermektedir" ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde açılacak iki yeni fakülteyi de eleştiren açıklamada, "Üniversite ve YÖK yöneticilerinin, kıdem ve unvanları ne olursa olsun, içinde bulundukları durumu bilimsel liyakat ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde değerlendireceklerini, bilim insanı olmanın sorumluluğunu unutmayacaklarını ümit ederiz" dendi.

Ayşe Buğra’nın ifadesiyle ‘memleketimiz adına üzülerek’ denilerek açıklama son buldu.