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Bilim / Teknoloji

Bilim adamlarından yeni kıyamet senaryosu

Bilim adamları güneşin ikizi olarak adlandırılan L2 Puppis'in dönüşüm sürecinde çevresindeki gezegenler üzerinde bıraktığı etkileri araştırıyor

10 Aralık 2016 00:17

Güneş Sistemi'nin, Güneş'e benzeyen L2 Puppis yıldızının, ölmeden önce yüzlerce kat büyüyerek etrafındaki gezegenleri yok etmesine benzer bir kaderi paylaşabileceği iddia edildi.

Sonuçları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Belçika'daki Leuven Astronomi Enstitüsünden bilim adamları, en gelişmiş teleskoplardan ALMA ile yaptıkları incelemede, Güneş'e benzeyen, küçük bir kütleye sahip L2 Puppis'in beş milyar yıl önce yüz kat büyüyerek kızıl bir topa dönüştüğü ve etrafındaki gezegenleri yok ettiğini tespit etti.

Leuven Enstitüsündeki araştırma ekibi adına konuşan Prof. Leen Decin, Güneş'in yok oluş sürecinin yaklaşık iki milyar yıl süreceğini öngörerek, Güneş'in Merkür ve Venüs'ü yuttuktan sonra cüce bir yıldıza dönüşeceğini söyledi.

Decin, Güneş'te meydana gelecek değişimin Güneş Sistemi'nde büyük etkiler yaratacağını belirterek, "Güneşimizin daha büyük ve parlak olacağını biliyoruz. Bu durum büyük olasılıkla yeryüzünde tüm yaşamı yok edecek." dedi.

Bilim adamları güneşin ikizi olarak adlandırılan L2 Puppis'in dönüşüm sürecinde çevresindeki gezegenler üzerinde bıraktığı etkileri araştırıyor. 

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