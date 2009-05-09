Bilim adamları uçurumda mahsur kaldı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden üç kişilik jeoloji ekibinin, Altınyaka Üçoluk mevkisinde bir dağda inceleme yaparken, 50 metre derinliğindeki bir uçurumda mahsur kaldığı bildirildi.



AKUT Antalya Temsilcisi Yılmaz Sevgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekipteki kişilerin bir kaza geçirdiği duyumunu aldığını belirterek, "Şu anda bir ekiple kurtarma çalışması yapmak üzere yola çıkıyorum. Bir yaralı olduğu söyleniyor" dedi.



Uçurumda mahsur kalan kişileri kurtarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de bölgeye ekip gönderdiği bildirildi.



Bu arada, Antalya'da konuşlanan hava ambulansının da bölgeye hareket ettiği, ancak kaza bölgesine yakın bir yerde inecek uygun bir yer bulunamaması nedeniyle geri döndüğü öğrenildi.



Bölgeye kara ambulansı da gönderildi.

