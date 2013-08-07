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Bilim / Teknoloji

Bilim insanları 'imkansız madde'ye ulaştı

Bilim insanları magnezyum karbonatın yeni bir formuna ulaşmayı başardılar. Söz konusu madde, literatürde “imkansız” olarak anılıyordu

07 Ağustos 2013 08:30

İsveç’in Uppsala Üniversitesi Nanoteknoloji Bölümü’nden bir grup araştırmacı, magnezyum karbonatın geniş yüzeyli, suyu emebilen bir biçimini üretti. Üretilen yeni maddeye Upsalite adı verildi.
Bölümden Joan Gomez de la Toree, “100 yıllık bilimsel literatürün aksine düşük ısı ile şekilsiz (amorf) magnezyum karbonat üretilebileceğini kanıtladık” dedi.
 
Upsalite’ın, elektronik ve ilaç endüstirisinde nem kontrol süreçlerinden, petrol sızıntısı ve kimyasal sızıntılar sonrasında toksinleri emmeye kadar geniş bir yelpazede kullanılması planlanıyor.
 
Araştırmacılar 2011’de alkol içeren bir dondurma sisteminde karbon dioksidi köpürterek 'upsalite' üretmeyi başardı. Ancak bir yıl da üretilen maddenin test ve analiz sürecinde harcandı.
Upsalite, ölçülmüş en geniş yüzey alanına sahip toprak alkali metal-karbonat madde. Upsalite’in içi 10 nanometreden küçük çaplı gözeneklerle dolu.
 
Araştırma çalışanlarından Uppsala Üniversitesi nanoteknoloji preofesörlerinden Maria Stromme keşfedilen 'imkansız maddenin' eşsiz özelliklerinin, endüstrilerin sürdürülebilir ürün üretme işini kolaylaştıracağını açıkladı.
 

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