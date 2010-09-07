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Yaşam

BİLİM ADAMLARI ARILARI KONUŞACAK ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 14:53

-BİLİM ADAMLARI ARILARI KONUŞACAK ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ''Avrupa Arı Bilimi Konferansı'' başladı.  Konferansta, son yıllarda kaygıyla izlenen arı ölümleri başta olmak üzere dünya genelinde arı bilimi üzerine çalışan bilim insanları tarafından 150'yi aşkın sunum yapılacak.  ODTÜ Kültür ve Kongre Salonunda düzenlenen açılışı yapılan konferansa katılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, konferansın Türkiye'de düzenlenmesinin önemine işaret etti.  ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Kence de yaptığı konuşmada, besin zincirinde önemli bir yer tutan ve pek çok faktör nedeniyle son yıllarda önemli kayıplara uğrayan bal arıları üzerine dünyanın pek çok ülkesinden bilim insanının uğraş verdiğini söyledi.  Türk araştırmacıların da arı biyolojisi üzerine önemli araştırmalar yaptığını anlatan Kence, Arı Ölümlerini Araştırma Grubu'nun 6. Zirvesinin Hacettepe Üniversitesinde, Avrupa Arı Bilimi Konferansı'nın da ODTÜ'de düzenlenmesinin de bu çalışmaların uluslararası arenada önemli yankılar uyandırdığını gösterdiğini söyledi.  Türkiye'nin dünya genelinde kovan sayısı bakımından Çin'in ardından 2. sırada olduğunu, ancak arıların verimliliği açısından 6. sıraya gerilediğini dile getiren Kence, ''Konferansımız, özellikle bal arılarında arı genomu, arı davranışları, tozlaştırma, arı sağlığı, koloni yönetimi ve bal arısı ürünleri gibi arı biyolojisi üzerinde çalışan Avrupa'dan ve diğer ülkelerden araştırmacıların son araştırmalarını bilim dünyası ile paylaşması bakımından önem taşıyor'' dedi. Konferansta, özellikle son yıllarda gözlenen ve kaygıyla izlenen arı ölümleri ve koloni kayıplarının nedenlerini araştıran, temel ve uygulamalı araştırmalar yapan bilim insanları arasında iletişimi ve arı bilimi laboratuvarları arasındaki işbirliğini geliştirmek amaçlanıyor.  Bal arısı genetik çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin merkezlerinden biri olan Türkiye, dünyada bulunan bal arısı ırklarının yaklaşık yüzde 20'sine sahip. Bu nedenle Avrupa arı bilimi konferansının Türkiye'de düzenlenmesi büyük anlam taşıyor.

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