-BİLİM ADAMINA KARŞILIK CASUS MOSKOVA (A.A) - 07.07.2010 - Rusya'nın, geçen ay ABD'de yakalanan casuslardan biriyle, İngiltere için casusluk yapmaktan tutuklu bulunan bilim adamını takas etmek istediği bildirildi. Bilim adamı İgor Sutyagin'in avukatı Anna Stavitskaya, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sutyagin'i ABD'de casuslukla suçlananlarla takas etmeyi düşünüyorlar. Bu değişimin yarın yapılmasını istiyorlar" dedi. Sutyagin'in casuslardan hangisiyle değiş tokuş edileceğini bilmediğini belirten avukat, evvela Sutyagin'in İngiltere'ye gönderileceğini söyledi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen ay Rusya adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla 10 kişiyi tutuklamıştı. Nükleer silah uzmanı Sutyagin, Rusya mahkemesince, gizli askeri bilgileri bir İngiliz firmasına vermekten 2004'te 15 yıla mahkum edilmişti. Savcılar firmanın, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) paravanı olduğunu iddia etmişlerdi.