Bilim adamına 4 yıl hapis

Sahte verilerle insan embriyosu klonlayıp embriyodan kök hücre elde ettiğini duyuran Güney Koreli bilim adamı Hwang Woo-suk için 4 yıl hapis istendi.

Güney Kore'deki savcılar, 2005'te bir klonlama skandalı yaratan bilim adamı Hwang Woo-suk için 4 yıl hapis istedi.

Bilim adamı, 2004 yılında insan embriyosu klonladığını ve embriyodan kök hücre elde ettiğini duyurdu. Duyuru, devrim olarak algılanırken tıp dünyasında heyecan yarattı. Ancak, 2005 yılında profesörün sahte verilerle dünyayı yanılttığı ortaya çıkmıştı.Bilim adamı, çalıştığı Seul Ulusal Üniversitesi’nden atılmıştı.

Bilim adamının zimmetine para geçirdiği ve insan yumurtası satın aldığı iddia edildi. Savcılar, profesörün kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattığını ve Güney Kore'nin imajını zedelediğini savundu.



Hwang ise, yargıçların kendisini affetmesi halinde, terinin son damlasına kadar kendisini araştırmaya adayacağını söyledi. Haber ajansına göre, mahkeme profesörün suçlu olup olmadığına 19 Ekim’de karar verecek.

Hwang, Güney Kore'de kök hücre araştırmaları yapma lisansı verilen tek bilim adamıydı. Bilim adamı, 2004 yılında 242 insan yumurtası üzerinde işlem yaptığını, bu yumurtalardan 30 embriyo klonladığını ve sadece bir tanesinden kök hücre elde edebildiğini iddia etmişti.