Bilic’ten veda mesajı: Kalbim daima Beşiktaş'la atacak

Slaven Bilic, Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezondan, harika deneyimlerle ayrıldığını dile getirirken, kendisine burada çalışma fırsatı verildiği için teşekkür etti. Bilic, teknik heyet olarak ayrılacak olmalarını rağmen kalplerinin daima Beşiktaş'la birlikte atacağını da söyledi. Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açtığını ve yeni stadın da tamamlanmasıyla şampiyonluğa ulaşacağını umduğunu dile getiren Bilic'e, Başkan Fikret Orman da emekleri için teşekkür etti.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvat teknik adam Slaven Bilic'le yolların ayrılması üzerine ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"Hepimiz için hüzünlü bir gün" sözüyle konuşmasına başlayan Fikret Orman, "Çok sevdiğimiz, beraber çalışmaktan mutlu olduğumuz Bilic ve ekibiyle önümüzdeki sene karşılıklı olarak sözleşme uzatmama kararını verdik. Bu iki sene çok zor geçti esasında. Hocamızın da, teknik heyetin de hakkını vermek lazım. Statsız oynadık, statsız oynarken, takımı motive etmek ve geçtiğimiz sene 3 kulvarda mücadele etmeyle, gerçekten zor bir seneydi. Birçok sıkıntı yaşadık fakat özellikle hocamız her konuda çok yapıcı, tam bir Beşiktaşlı gibi, yönetimle koordinasyon içerisinde olarak, mazeret edinmeden mücadele etti. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Aile gibi olmuştuk’

Orman, “Zor günler, lafla kolay oluyor ama icraatta yaşanan şeyler dirayet gerektiriyordu, beraber yaşadık bunları. Şanssız bir sezon geçirdik, skorlar istediğimiz gibi olmadı, en çok da Slaven Bilic istiyordu şampiyonluğu. Beşiktaş çok önemli bir taraftarı, önemli bir Beşiktaşlı'yı kazandı. Aile gibi olmuştuk hocamızla. İki tane kızım, en büyük üzüntüyü duyanlardan oldular. Hocamızı da bu üzüntülerle beraber sevincimizle de, kalbi İstanbul'da siyah beyazlı renklerle atan bir taraftar olarak kazandığımızı düşünüyoruz. Tekrar hem Slaven Bilic'e hem de çok değerli yardımcı hocalarımıza Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

‘Kalbimiz daima burada Beşiktaş'la atacak’

Sözlerine, Türkçe "İyi günler" diyerek başlayan Slaven Bilic ise, "Bu bir veda günü, üzücü bir gün, hepimiz üzgünüz, karmaşık duygular içindeyim, tabii ki de üzgünüz. Harika bir deneyimin sonundayız, bir taraftan mutluyuz, gururluyuz, burada kurduğumuz harika ilişkilerle eve dönüyoruz. Ahmet Nur Çebi, Mete Vardar, taraftarlar, medya, oyuncularımızın da büyük katkıları var. Beşiktaş'ı nihai hedefine ulaştıramadığımız için üzgünüz, çok yakındık bu sezon şampiyonluğa. Ligin 5'te 4'lük bölümünde en büyük aday, en iyi oynayan bizdik ama olmadı” dedi.

‘En büyük sorumlu benim’

Bilic, “En büyük sorumlu benim, ilk günden itibaren elimizden geleni yapmaya çalıştık. Split'te bana ilk teklif geldiğinde, bu işin çok duygusal bir iş, ve hatta bir işten de fazlası olduğunu hissetmiştim. Burada bu duygu, günden güne yükseldi. Bana bu fırsat verildiği için minnetttarım, Hırvatistan'da Beşiktaş ailesinin parçası olan insanlar var, buradan ayrılıyoruz belki ama, kalbimiz daima burada Beşiktaş'la birlikte atacak" ifadelerini kullandı.

‘Asla, 'asla' dememek lazım’

Bir gazetecinin ileride tekrar Beşiktaş'ta çalışmayı düşünüp düşünmeyeceği şeklindeki sorusuna Bilic, "Tarihten birçok örnek var, birçok felsefecinin 'dönme' dediğini görebilirsiniz, dönüşlerde pişmanlıklar yaşanmıştır, ama diğer taraftan da harika tecrübeler yaşanan geri dönüşler de olmuştur, biraz önce de dediğim gibi daima kalbimde Beşiktaş, asla 'asla' dememek lazım." şeklinde yanıt verdi.

‘Umarım stadımız tamamlanır

ve şampiyonluk gelir’

İki sezonda çıkardıkları işten gurur duyduklarını belirten Hırvat teknik adam, "Aldığımız karar karşılıklı anlaşmayla alınmış bir karar. Artık Beşiktaş için yeni bir sayfa açılıyor. Burada Ümraniye'de, Akaretler'de çalışanları da takdir etmek istiyorum, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar, yeni sezonda onların ve gelecek olan yeni teknik direktörün üzerindeki baskıyı da ortadan kaldırmak istiyorum. Şikayet etmedim, herkes elinden gelenin en iyisini yaptı her zaman, neleri varsa verdiler. Yönetim kurulu da öyle, stadyum inşa etmeye çalışıyorlar. Daha sabırlı olmamız gerekiyor. Daima şampiyonluk hedefi var Beşiktaş'ın, artık sayfayı çeviriyoruz, umarım stadımız tamamlanır ve şampiyonluk da gelir." dedi.

‘Suçlanması gereken hakemler değil’

Hakem hatalarının Beşiktaş'ı şampiyonluktan edip etmediğinin sorulması üzerine ise Bilic, "Hakemlerin işi modern futbolda çok zor, Türkiye'de daha da zor. Bazen görüyoruz ki ağır çekimde bile 20 dakika boyunca pozisyonları inceliyorlar programlarda, karar vermekte zorlanıyorlar yine de. Beşiktaş hocası olduğum için objektif olamadığım zamanlar da olmuştur. Maçın sıcaklığıyla farklı görüşler olabiliyor. Bir iki gün sonra daha gerçekçi düşünebiliyoruz. Kasıtlı hatalar yapıldığına inanmıyorum, dürüst davrandıklarını düşünüyorum hakemlerin. Anlık kararları vermek gerçekten çok zor. Evimizde oynamadığımız için de %10'luk hakem baskısını kuramıyorduk, bir İstanbul'da bir Ankara'da oynayarak yapamazsınız bunu. Etkilemiş olabilir bizi ama hakem hataları yüzünden şampiyon olamadık diyemeyiz. Suçlanması gereken hakemler değildir." cevabını verdi.

‘Nasıl karşılandığın değil...’

Beşiktaş'ın Vodafone Arena'ya çıkmasını beklediğini dile getiren Slaven Bilic, "Teknik direktör olarak oraya çıkamayacağım ama önemi yok, Beşiktaş'ın orada mücadele oynamasından mutluluk duyarım, 'neden ben yokum' diye pişmanlık duymam. Türkiye'de bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Türkiye'ye geldiğinde önemli olan 'nasıl karşılandığın değil, seni kaç insanın uğurlamaya geldiği, kimlerin geldiği' denmişti bana. Beşiktaş'ı hedefine ulaştıramadık, kahraman olarak ayrılmıyoruz ama olumlu bir atmosfer içerisinde ayrılıyoruz. Bugün bu duygulara sahipsem gelecekte de değişmeyecek." sözlerini sarf etti.

‘Her gün sabah buraya gelip...’

Buradan ayrılırken en unutamadığı anın ne olduğu sorusu üzerine Bilic, "İnsan bir yerle ilgili bu kadar olumlu duyguya sahip olunca birini diğerlerinden ayırmak zor oluyor. Split'teki toplantıya, birlikte gelmişti yöneticilerimiz. Oradan itibaren ne kadar güçlü dileklerle bana yaklaştıklarını anlamıştım. Liverpool maçını söyleyebilirim, kızımın doğumu sonrası Konya'da 40 bin taraftarla Trabzonspor'u yendiğimiz 3-0'lık maç, Bursaspor'u Olimpiyat'ta son dakikada 3-2 yendiğimiz, ve deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçlar, Feyenoord, Arsenal, Tottenham maçlarını söyleyebiliriz ama her gün sabah 9:00'da buraya gelip, kahve içip kahvaltı etmek değişilmezdi, her şey iki sene boyunca harika, olağanüstü gitti." yorumunu yaptı.

Basın mensuplarının sorularının ardından tekrar söz alan Başkan Fikret Orman, "Tekrar değerli hocamıza ve yardımcılarımıza, bizle oldukları süre içerisinde hep beraber güzel günler yaşadık. Hocamız da Beşiktaşlı duruşuyla, önemli bir etki yaratmıştır. Bugün bir ayrılığın da Beşiktaş'a yakışır nezaket içerisinde olduğunu göstermek istedik. Bütün camiam adına, hocamıza çok teşekkür ediyoruz, yardımcılarla beraber aldığı paraları da helal ediyoruz, o da hakkını helal etsin, sağolsun" dedi ve bir plaket takdim etti.