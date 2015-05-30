Beşiktaş, Lucescu'dan gelecek habere kilitlendi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın teklifine olumlu bakan Mircea Lucescu, Shakhtar başkanı Ahmedov'dan izin aldığı takdirde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacak.

Slaven Bilic ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlı yönetim, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkan Fikret Orman'ın bizzat yürüttüğü temaslarda bugün itibari ile öne çıkan isimler Şenol Güneş ve Mircea Lucescu.

Şenol Güneş ile bir süre önce görüşen siyah beyazlılar, tecrübeli teknik adam konusuda beklemeye geçti. Bursaspor ile kupa finaline çıkacak Güneş'in yeşil beyazlılar ile yola devam etme olasılığının bulunması, başkan Orman'ı yeniden Lucescu'ya alternatifine yönlendirdi.

Hafta başında Rumen teknik adamla yüz yüze görüşen Fikret Orman, belli konularda uzlaşma sağlamıştı. Ancak Lucescu'nun 11 yıldır görev yaptığı Shakhtar Donetsk'ten ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Fiktet Orman ile yaptığı görüşmede Beşikaş'ta yeniden çalışmaya istekli olduğunu vurgulayan 69 yaşındaki teknik adam, Ukrayna'dan ayrılmasının sadece kendi isteğine bağlı olmadığını da ifade etmişti. Bu konuda Shakhtar Donetsk başkanı Rinat Ahmedov ile görüşüp, Orman'a bilgi verecek olan Lucescu, önümüzdeki günlerde Fiktet Orman ile yeniden temasa geçecek.

Ahmedov'un Rumen teknik adamın ayrılışına onay vermesi halinde siyah beyazlıların yeni teknik direktörü büyük olasılıkla Mircea Lucescu olacak. Bu durumun gerçekleşmemesi halinde ise yönetim diğer alternatifleri ile temaslarına yoğunluk verecek.