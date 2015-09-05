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Spor

Bilic'in West Ham'a istediği Zaza'ya Juventus izin vermedi

Simone Zaza'nın menajeri Christian Maifredi, West Ham’ın somut olarak Zaza ile ilgilendiğini söyledi

05 Eylül 2015 02:31

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in ekibi West Ham’ın İtalyan futbolcu Simone Zaza’yı ısrarla istediği ancak Juventus’un transfere izin vermediği öğrenildi.

Goal.com'daki habere göre, oyuncunun menajeri Christian Maifredi, West Ham’ın somut olarak Zaza ile ilgilendiğini söyledi.

“Slaven Bilic onu çok beğeniyor ve takımına kazandırmak istiyordu” diyen Maifredi, “Ancak Juventus onu satmaya yanaşmadı. Futbolcunun takımdaki isteği son haftalarda dikkat çekiciydi. Kendine güveni arttı ve takımda göze giren bir isim oldu. Şimdi takımında teknik becerilerini daha fazla gösterebileceği bir fırsat doğdu. O çok profesyonel bir futbolcu.Bu isteğiyle takımının önemli isimlerinden olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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