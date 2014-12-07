T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bilic'in Beşiktaş aşkı kızına isim oldu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ve kız arkadaşı Ivana Deldum'un bir kızı oldu

07 Aralık 2014 14:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ve kız arkadaşı Ivana Deldum’un bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift bebeklerine Hırvatça’da “Kartal” anlamına gelen “Orao” ismi verildi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı kritik mücadele için Konya’ya giderken kafilede teknik direktör Slaven Bilic yer almadı.

Hırvat teknik adam, sevgilisi doğum yapacağı için kafileyle beraber Konya’ya gitmedi.

Başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular doğum nedeniyle İstanbul’da kalan Bilic’i telefonla arayarak tebrik ettiler.

Üçüncü kez babalık sevinci yaşayan Hırvat teknik adamın önceki evliliğinden 14 ve 17 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.

ETİKETLER

slaven bilicivana deldumbeşiktaşbebekçocukkartalOrao

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24