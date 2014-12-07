Bilic'in Beşiktaş aşkı kızına isim oldu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ve kız arkadaşı Ivana Deldum’un bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift bebeklerine Hırvatça’da “Kartal” anlamına gelen “Orao” ismi verildi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı kritik mücadele için Konya’ya giderken kafilede teknik direktör Slaven Bilic yer almadı.

Hırvat teknik adam, sevgilisi doğum yapacağı için kafileyle beraber Konya’ya gitmedi.

Başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular doğum nedeniyle İstanbul’da kalan Bilic’i telefonla arayarak tebrik ettiler.

Üçüncü kez babalık sevinci yaşayan Hırvat teknik adamın önceki evliliğinden 14 ve 17 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.