-Bilica'nın yurt dışına çıkış yasağı kalktı İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Fenerbahçeli futbolcu Fabio Bilica'nın, Beşiktaş'ta aracıyla trafik ışıklarında bekleyen motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tutuksuz sanık Fabio Bilica, celse arası ifade verdi. Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Bilica, olay günü Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kendisinin kadro dışı bırakıldığı için moralinin bozuk olduğunu belirterek, ''Gazeteciler neden maçta oynatılmadığımı sordular. Ben de bu sorulardan bıkmıştım. Evimden, Carlos adlı arkadaşıma ait araç ile yola çıkmıştım'' dedi. Olay günü alkol almadığını ancak rahatsız olduğunu belirten Bilica, şöyle devam etti: ''Aynı gün eğlence kulübü çıkışında bir arkadaşım beni uyardı; 'gazeteciler seni takip edecek' diye. Yola çıktım, gazeteciler takibe başladı. Hava soğuktu ve yerler ıslaktı, gazetecilerden kurtulmak için hızlandım, hızım yaklaşık 50 kilometre idi. Aracın camları filmli olduğundan motosikletliyi göremedim. Arkamdaki gazetecilere bakmamdan dolayı trafik ışıklarını da göremedim. Ben sadece araca çarptığımı sandım, bir insana çarptığımı düşünmedim. Korktum, zira gazeteciler peşimdeydi, ben de buranın yabancısı olduğumdan aracımı sürmeye devam ettim. Eve gittim ve avukatımı arayarak durumu anlattım. Birine çarptığımı bana ertesi gün eşim söyledi. Aleyhime olan iddiaları kabul etmiyorum.'' Bilica'nın avukatı Selcen Özer de, dosyanın bilirkişiye gönderilmesini ve sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Şikayetçi Feysel Akalp'in avukatı Tolga Cangüloğlu ise Bilica'nın beyanlarına katılmadıklarını ve sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmamasını istedi. Hakim Oktay Açar, sanık Bilica'nın savunmasının alınmasından dolayı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.