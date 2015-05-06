Bilic, Trabzon maçı öncesi futbolculara o filmi izletmiş

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Trabzonspor deplasmanı öncesi takıma aslanların yavru su aygırına saldırdığı bir filmi izlettiği ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, ilk olarak kulübün destek aldığı psikolog Ömer Ateş ile bir toplantı yapan Bilic isteklerini aktardı. Zirvede, takıma psikolojik desteğin nasıl verileceği ve hangi mesajların üzerinde durulacağı belirlendi.

‘Analiz değil film’

Ardından ‘uygulama’ aşamasına geçildi. Oyuncular ‘analiz odasında’ toplandı, her zaman rakipleri hakkında detaylı anlatımların yapıldığı televizyon açıldı. Ancak bu kez ekranda belgeselden alınma mini bir film vardı. Filmde aslan sürüsü, bir yavru su aygırına saldırıyor, yavru su aygırı da ölümün eşiğine geliyordu.

Beşiktaşlı oyuncuların şaşkın bakışları arasında film devam etti, su aygırları bir anda kalabalıklaşıp aslanları püskürtmeye başladı. Tam da bu noktada söze teknik direktör Slaven Bilic girdi. Filmin, Beşiktaş için çok büyük bir ders içerdiğini ifade eden Bilic, “İşte bizim felsefemiz tam da bu olmalı. Biz saha içinde bu şekilde birlik olmalı, takım olgusunu öne çıkarmalıyız. Eğer bu şekilde hareket edersek bizden daha üstün takımları bile dize getirebiliriz” ifadelerini kullandı. ‘Aslanlı motivasyon’, Trabzon deplasmanında sonuç verdi, bakalım son 5 haftada takımı şampiyonluğa taşıyabilecek mi?

‘Kazandığımız bir şey yok’

Bilic, takıma 1 gün izin verirken uyarıyı da ihmal etmedi. Başarılı teknik adam, “Trabzon’dan 3 puanla dönmek büyük iş. Ancak kimse şampiyon olduk havasına girmesin. Şu an için kazandığımız hiçbir şey yok. Ayaklar yere sağlam bassın. 5 final haftası bizi bekliyor” dedi.