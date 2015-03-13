T24 LogoT24 Logo
Spor

Bilic: Fişi çekmek için tüm imkânlar elimizdeydi ama kullanamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, UEFA Avrupa Ligi'nde turun içinde olduklarını ve İstanbul'da kazanabileceklerini söyledi

13 Mart 2015 00:40

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Club Brugge maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Fişi çekmek için tüm imkânlar elimizdeydi, kullanamadık" diye konuştu.

Hırvat teknik adam mağlubiyete rağmen İstanbul'da maçı kazanarak turu atlamak için çok büyük bir şansları olduğunu belirtti.

Slaven Bilic'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "2. yarının başında golü bulduktan sonra rakip tamamen pes etmişti. Fişi çekmek için tüm imkanlar elimizdeydi ama kullanamadık. 2. golü bulamazsak rakip tehlikeli olacaktı çünkü kendi evinde oynuyor. Bunu biliyorduk. 

Bu maçta beklemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık. 1-0'dan sonra önde bulduğumuz geniş alanları, fırsatları kullanamadık. Bunları kullansak 2 farklı öne geçebilirdik. Ama hala hiç bir şey bitmedi, turun içindeyiz ve evimizde çok iyi işler yapabiliriz. Evimizde kazanmak ve yola devam etmek için çok büyük bir şansımız var." 

 

ETİKETLER

slaven bilicbeşiktaşuefa avrupa ligiclub brugge

İlgili Haberler

Brugge-Beşiktaş maçı oynanırken, çimler sulandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Club Brugge ile karşı karşıya geldiği maçın 8. dakikasında ilginç bir olay meydana geldi

Beşiktaş sonunu getiremedi: 2-1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Club Brugge'e 2-1 mağlup oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24