Bilic: Fişi çekmek için tüm imkânlar elimizdeydi ama kullanamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Club Brugge maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Fişi çekmek için tüm imkânlar elimizdeydi, kullanamadık" diye konuştu.

Hırvat teknik adam mağlubiyete rağmen İstanbul'da maçı kazanarak turu atlamak için çok büyük bir şansları olduğunu belirtti.

Slaven Bilic'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "2. yarının başında golü bulduktan sonra rakip tamamen pes etmişti. Fişi çekmek için tüm imkanlar elimizdeydi ama kullanamadık. 2. golü bulamazsak rakip tehlikeli olacaktı çünkü kendi evinde oynuyor. Bunu biliyorduk.

Bu maçta beklemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık. 1-0'dan sonra önde bulduğumuz geniş alanları, fırsatları kullanamadık. Bunları kullansak 2 farklı öne geçebilirdik. Ama hala hiç bir şey bitmedi, turun içindeyiz ve evimizde çok iyi işler yapabiliriz. Evimizde kazanmak ve yola devam etmek için çok büyük bir şansımız var."