Bilic: Büyük kulüpler her zaman hakem yardımı alır, Fenerbahçe'ye muameleden şikayetçiydim

Büyük takımların dünyanın dört bir yanında hakemleri domine etmesinden şikayet eden Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, "Büyük kulüpler her zaman hakem yardımı alır. Hırvatistan'da da, İspanya'da da, Türkiye 'de de böyle. Örneğin Fenerbahçe'ye hakemlerin muamelesinden şikayetçiydim" dedi.

Radikal'in haberine göre, West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde hakem performanslarından mutlu olmadığını dile getirdi. Hırvat hocanın, Londra ekibindeki durumunu Kayserispor ve Fenerbahçe örnekleriyle açıkladığı konuşması şöyle:

"Büyük kulüpler her zaman hakem yardımı alır. Hırvatistan'da da, İspanya'da da, Türkiye 'de de böyle. Örneğin Fenerbahçe'ye hakemlerin muamelesinden şikayetçiydim. Büyük kulüpler medyada büyük pay alıyor. Onların bir penaltısı verilmediyse skandal olur, daha alt seviyedeki takımların pozisyonları gece yarısı verilir.

Türkiye'de bizden alt düzeydeki ekipler çok şikayetçiydi. Kayserispor ikinci lige düşerken, aleyhine 20'ye yakın hakem hatası oldu ama bunlar dile getirilmedi. Bu yüzden büyük kulüpler büyük, diğerlerinden farklı muamele görüyorlar."