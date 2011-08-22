-Bilgisayarlar mimikleri algılayacak ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - ODTÜ Teknokent'in genç yazılım mühendisleri, tamamen yerli sermaye ve mühendislerle baş, göz, kaş çatma, gülümseme, diş sıkma ve kahkaha atma gibi hareketlerle bilgisayar kullanımına olanak sağlayan ''MİMİK'' yazılımını geliştirdi. ''MİMİK'' sayesinde özellikle engelli vatandaşlar, bilgisayarda her türlü işlemi yapabiliyor, sanal klavyeyle ekrana yazı da yazılabiliyor. Minder Bilişim Ar-Ge Direktörü Çağrı Karahan, ''Beyin Dalgaları ve Yüz İfadeleri ile İletişim'' adlı projelerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi. Projelerine TÜBİTAK'ın 100 bin TL'lik teknogirişim desteği verdiğini ve ODTÜ Teknokent'in ortaklığında düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasında 2009'un en iyi iş fikri olarak seçildiğini anlatan Karahan, projelerinin aynı yıl KOSGEB desteği de aldığını dile getirdi. Karahan, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerinin ilk etabını tamamlayarak, ''MİMİK'' yazılımı geliştirdiklerini ve ürüne dönüştürdüklerini bildirdi. Yazılımı tamamen yerli mühendis ve yerli sermayeyle geliştirdiklerini ifade eden Karahan, donanım aracılığıyla kullanıcının baş, göz kırpma, kaş kaldırma, kaş çatma, gülümseme, diş sıkma ve kahkaha atma hareketleriyle bilgisayarın kullanılır hale getirildiğini söyledi. -''Kullanımı çok kolay''- Kullanımı çok kolay olan ''MİMİK'' yazılımının çalışması için baş bölgesine bir donanımın takıldığını, bu donanımla yüz hareketlerinin ilişkilendirilerek, farenin ekranda istenilen şekilde çalıştırılabildiğini belirten Karahan, ''Yazılım ve donanımla internette gezilebilir, gazete okunabilir, sosyal ağlarda konuşabilir, mail atabilir, video izleyebilir, oyun oynayabilir, ekranda istenilen programlar çalıştırılabilir, kısacası klavye ve fare kullanmadan bilgisayarda istediğiniz her işlem gerçekleştirebilir'' diye konuştu. Karahan, engellilere yönelik yazılımlar konusunda Türkiye'de pek çok Ar-Ge çalışması yapıldığına işaret ederek, ''MİMİK'' yazılımının ise bu alanda yerli ürüne dönüşen ilk örnekler arasında bulunduğunu söyledi. -Beyin dalgalarıyla çalışan bilgisayar yazılımı da yolda- Karahan, beyin dalgalarına ait değerleri işleyerek, bilgisayarın kullanımına olanak veren yazılım çalışmalarının ise hızla sürdüğünü bildirdi. Bu ürünlerinin de donanım ve yazılım olmak üzere 2 ana birimden oluştuğunu anlatan Karahan, ürünün donanımı aracılığıyla kullanıcının beyin dalgaları ölçümlerinin bilgisayara iletileceğini, yazılımı sayesinde de alınan bu ölçümlerin yorumlanarak bilgisayarla iletişime geçme şansına sahip olunabileceğini belirtti. Projelerinde analiz, tasarım, geliştirme kısımlarının tamamlandığını ifade eden Karahan, örüntü tanıma algoritmaları optimizasyonu ve kullanıcı testleriyle veri analizi yaptıklarını kaydetti. Karahan, bu analizler ve optimizasyonlar sonucunda verimli, aynı zamanda hızlı bir şekilde kullanılabilecek iletişim uygulamaları geliştirmek üzerinde Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.