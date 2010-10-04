Bilgisayarlar artık bir kaç saniyede açılacak

T24- BBC Türkçe'nin haberine göre, geliştirilen yeni bir yazılım ile bilgisayarlar artık daha hızlı açılabilecek.

UEFI adıyla bilinen yazılım, bilgisayarlarda 25 yıldır kullanılan Bios adlı açılış sisteminin sonu anlamına geliyor.



Modern bilgisayarlardaki Bios yazılımı en eski IBM bilgisayarları döneminden kalma Bios'un bu kadar uzun süreli ömrü olması tasarlanmamıştı. Yazılımın modern bilgisayarlara uyarlanması, bilgisayarların "ısınma" sürecini de yavaşlatan bir unsur.



Bios'un yerini alacak UEFI, 2011 yılına dek yeni bilgisayarların genelinde kullanılır hale gelecek.







Unified Extensible Firmware Interface (Birleşik Uzatılabilir Yazılım Arayüzü) sözcüklerinin ilk harflerinden oluşan UEFI'nin Bios'a kıyasla daha esnek bir yazılım olarak tasarlandı.





Yeni teknolojinin geliştirilmesi projesini yürüten UEFI Forum'un başkanı Mark Doran, Bios'u ilk ortaya çıkaranların, yazılımı 250 bin bilgisayar için tasarlamış olduklarını söyledi.





Bios yazılımını geliştiren AMI firmasının teknik pazarlama ekibinden Brian Richardson da, yaşlanan Bios'un bu alandaki ilerlemelere engel olmaya başladığını; bilgisayar kavramının, genel anlamda masaüstü ve dizüstü bilgisayar olgusundan çok daha geniş alanlara yayıldığını kaydetti.





Tablet bilgisayarların ve daha ufak boyutlardaki gereçlerin daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanması, Bios'un özgün tasarımı yüzünden aksamalara yol açıyor.





Sınırlı kapasitesi olan eski Bios'un yerini UEFI'nin almasının yararlarını, ilk olarak, dünyanın her köşesindeki veri merkezlerinde ya da kurumlarda çalışan sistem yöneticilerinin göreceği belirtiliyor.





