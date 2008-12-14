Bilgisayarın tarihi seyri

Günlük hayatın vazgeçilmez araçları haline gelen bilgisayarlar evlerin, işyerlerinin adeta demirbaşı oldu. Bilgisayar endüstrisi özellikle son 20 yılda baş döndürücü bir hızla gelişti.

Zaman gazetesinin haberine göre, insanlık tarihi boyunca hiçbir endüstri bilgisayar kadar hızlı ilerlemedi. Bilgisayarın günümüzde girmediği alan neredeyse kalmadı. Ancak bu akıllı makinelerin geçmişinin aslında çok da eski olmadığı günümüz kullanıcıları tarafından unutuldu.

Royal Pingdom adlı teknoloji portalındaki bilgisayarın ilk modelleri görenlerde şaşkınlık uyandırdı. Portalda bugün kullandığımız araçlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan modeller eşliğinde ilkler sıralandı. Sitedeki bilgilere göre ilk web sunucusu, Tim Berners-Lee tarafından CERN için üretildi.

Lee'nin sunucusu NeXT adlı bir iş istasyonu üzerinde faaliyet gösteriyordu ve CERN çalışanlarının bilgi paylaşımını amaçlıyordu. İlk web sayfası Ocak 1991'de CERN'de faaliyete geçti ve sadece 50 adetti. Bilgisayarların üzerinde kapatılmaması gerektiğine dair not bulunuyordu, çünkü kapatılması tüm ağın iptali demekti.

İLK MOUSE:

1963'te Douglas Engelbart tarafından üretildi ve 90 derecelik açıyla yerleştirilmiş iki tekerlekten oluşuyordu. Toplu mouse 1972'de, optik ise 1980'lerde imal edildi ve çok sonraları popülerlik kazandı. Ev bilgisayarları yaygın hale geldiğinde mouse'un mucidi zamanaşımı sebebiyle patent hakkı kazanamadı.

İLK LAPTOP:

İlk laptop olan Grid Compass 1100 veya kısaca GRID, 1979'da İngiliz Bill Moggridge tarafından dizayn edildi ancak satışına 1982'de başlandı. Beş kilo ağırlındaki GRID, Intel 8086 işlemci ve 1200 bps'lik modeme sahipti. NASA ve Amerikan ordusu tarafından kullanılıyordu. Fiyatı 8-10 bin dolar arasındaydı.

1 TONLUK HARDDİSK:

Eylül 1956'da IBM, ilk hard diskli (sabit sürücü) bilgisayar olan 305 RAMAC'i üretti. 5 Mb kapasiteli bu hard disk 1 tondan fazla geliyordu. IBM'in bu bilgisayarda kullandığı 350 disk dosyası, 4,4 MB'ye kadar bilgi kaydetme ve saniyede 8800 karakter bilgi transferi kapasitesine sahipti.

EL YAPIMI BİLGİSAYAR:

İlk laptop olan Grid Compass 1100 veya kısaca GRID, 1979'da İngiliz Bill Moggridge tarafından dizayn edildi ancak satışına 1982'de başlandı. Beş kilo ağırlındaki GRID, Intel 8086 işlemci ve 1200 bps'lik modeme sahipti. NASA ve Amerikan ordusu tarafından kullanılıyordu. Fiyatı 8-10 bin dolar arasındaydı.

CD'NİN ATASI BANT SÜRÜCÜ:

IBM 5100 taşınabilir bilgisayar 1975'te üretildi. 25 kiloluk ufak bir valiz kadardı. Birkaç yüz KB'lık ROM, 16-64 KB'lık RAM, klavye ve o zaman için olağanüstü bir özellik olan bant sürücü gibi özelliklere sahipti. Farklı modelleri 8 bin 975 ile 19 bin 975 dolar arasında satılıyordu.

EV GİBİ YAZICI:

Gary Starkweather tarafından 1969'da XEROX'ta üretildi. Satışı ancak IBM 3800 modeli 1976'da piyasaya çıkınca başladı. Bir odayı dolduracak büyüklükteydi. İlk RAM da 1951'de Harvard Üniversitesi MIT laboratuvarlarında tasarlandı. Silikon RAM çiplerinin üretildiği 1970'lere kadar kullanıldı.