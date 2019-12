-Bilgisayarın ışığı umut oldu VAN (A.A) - 10.11.2011 - Van'da 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Bayram Oteli enkazından yaralı olarak çıkarılan, Japonya'dan gelen yardım kuruluşu gönüllüsü Miyuki Konnai, ''Karanlıktan çok korkuyorum. Enkaz altında açık kalan bilgisayarımın ışığı, ümidimi artırdı'' dedi. Van'da merkez üssü Edremit ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Bayram Otelinin 310 numaralı odasında kalan Konnai, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası enkazdan yaralı çıkarılarak, İpekyolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve valilik tarafından bir misafirhaneye yerleştirilen Konnai, sağlık kontrolü için özel bir hastaneye getirildi. Hastanede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konnai, Japon Association For Aid and Relief (ARR) adlı yardım kuruluşunda görev yaptığını söyledi. Cumhuriyet Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alan Bayram Otelinde konakladığını dile getiren Konnai, sabah uyandığında her gün yaptıkları gibi yine merkeze bağlı köylere giderek depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını, akşam saat 17.00 sıralarında, kaldıkları otele döndüklerini ifade etti. Arkadaşı Atsushi Miyazaki'nin 315 numaralı odada kaldığını ve kendisinin raporları hazırlamak üzere odasına çekildiğini ifade eden Konnai, şöyle devam etti: ''Raporun ikinci sayfasını hazırladığım sırada sarsıntı başladı. Bir anda duvarlar üzerime geldi. Bir süre sonra gözlerimi açmak istedim. Ama gözlerimin üzerindekiler yüzünden zorlandım. Sol gözümü açtığımda etrafın çok karanlık olduğunu gördüm. Ben karanlıktan çok korkuyorum. Etrafa baktığımda açık kalan bilgisayarımın ışığını gördüm. Bu kurtulmam için ümitlerimi artırdı. Bu sırada yardıma gelen ekipleri duydum. Bana seslendiklerinde karşılık veriyordum. Ama beni duymadılar. Bu sırada yanımda buzdolabı vardı ve kapısı açıktı. Buradan aldığım suyu önce gargara yaptım ve sonra da içtim. Daha sonra sabırla kurtulmayı bekledim.'' Enkaz altında kendisine ulaşan ekip çalışanlarını gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Konnai, ekiplere arkadaşı Miyazaki'nin 315 numaralı odada kaldığını ilettiğini söyledi. Şimdi arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Konnai, kendisini kurtaran ekiplere ve Türk halkına teşekkür etti. Konnai, tedavisinin yapılması sonrası annesi ile görüştüğünü ve merak etmemesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Depremde telefonunu kaybeden Konnai'ye hastanede ziyaret eden TUSKON Yönetim Kurulu üyesi Ali Çiçeksay, ailesiyle görüşmesi için cep telefonu ve hat hediye etti.