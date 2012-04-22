Bilgisayarı mutlaka oturma odasına koyun...

Mutlu Çocuklar Derneği'nce bastırılan “Teknolojinin Doğru Kullanımı” broşüründe, internet kullanımı sırasında çocukların ve ebeveynlerinin uyması gereken kurallar sıralandı. Kurallar içerisinde, çocukların evde aileleriyle birlikte oturduğu odada internete girmelerine dikkat çekildi.

Dernek tarafından “Mutlu Çocuk Mutlu Aile” projesiyle teknolojinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanılması konusunda duyarlı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla broşür hazırladı.

Broşürde çocuklara internetten yararlanırken uymaları gereken kurallar sıralanıyor. Buna göre, çocuklara zamanı kendilerinin yönetmesi tavsiyesinde bulunulan broşürde, dışarıda oyun oynamak, spor yapmak, aile bireyleriyle vakit geçirmek, ders çalışmak ve kitap okumak için zaman ayrılması gerektiği vurgulandı.



Arkadaşınızı siz belirleyin



İnternet ortamında sadece tanıdık kişilerle sohbet edilmesini ve iletişim kurulması önerisinde bulunulan broşürde, çocukların internetten daha çok keyif almaları için şu hususlara dikkat etmesi gerektiği anlatıldı:

“Size teklif edilen siteye değil, kendinizin ve ailenizin tercihlerine önem verin. Evde ailenizle birlikte oturduğunuz odada internette gezinmeyi tercih edin. Anne ve babanıza karşı açık, şeffaf ve dürüst olun. İnternette yapacağınız maceralı yolculuklarınızda onları da yanınıza almaktan çekinmeyin.”



Bilgisayarı oturma odasına koyun



Broşürde çocuklara yapılan uyarı ve önerilerin yanında ebeveynlere de şu uyarılarda bulunuldu:

“Ailenin yeni üyesi yani çocuğunuzun arkadaşını çok iyi tanıyın. Unutmayın ki internet hakkında siz ne kadar çok bilgi sahibi olursanız, çocuğunuz da o kadar çok bilgilendirebilir ve internette var olan tehlikelerden o kadar çok koruyabilirsiniz. Bilgisayarı mutlaka evinizde ailenizin hep birlikte zaman geçirdiği oturma odasına koyun. Bu sayede çocuğunuzun internetle ilişkisini kontrol etmeniz çok daha kolay olacaktır. İnterneti asla bir çocuk yetiştiricisi olarak düşünmeyin. Size zaman kalması için, çocuğunuzun kendi odasında bilgisayar başında uzun zaman geçirmesine müsaade ettiğinizde çocuğunuza iyilik yapmadığınızı bilin. Ve asla unutmayınız ki sizin bırakacağınız boşluğu internet dolduracaktır.”

İnterneti kullanırken çocukların vücut sağlıklarını nasıl koruyacakları konusunda da önerilere yer verildi. Bilgisayar karşısında dik konumda ve sırtı destekleyecek bir sandalyede oturulması gerektiğine işaret edilen broşürde, ayrıca bilgisayarın önünde uzun süreli hareketsiz kalınmaması, bilgisayarın gözlere, boyna ve bele zarar vermesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.