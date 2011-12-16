Bilgisayardan söküp, göğüse taktılar

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Kanser yapıyor





Yaklaşık iki hafta önce Poly Implant Prothesis (PIP) adlı şirketin silikonları nedeniyle kanser olup ölen Edwige Ligoneche’in yaşadıkları bu silikonlardan muzdarip kadınları tekrar harekete geçirdi.Polis Ligoneche’in ölümüyle soruşturma başlatmasına rağmen kadınlar silikonlarının çıkarılması ameliyatı için devletten para talep etti. İlk kez sokak protestosu gerçekleştirilen kadınlar, olay ortaya çıktıktan sonra PIP adlı firmanın kapatılmasının yeterli olmadığını söyledi.Milliyet'in haberine göre; Marsilya kentindeki firmanın mağdurlarından ismini açıklamak istemeyen 48 yaşındaki bir kadın, “Ayda 1000 euro kazanıyorum. 40’lı yaşlarıma kadar silikon yaptırmak için yeterli para kazanamadım. Şimdi de onları çıkarttıracak param yok. Geceleri korkuyla yatıyorum. Sanki içimde her an patlamaya hazır bir bomba var” dedi.İspanya ve İngiltere gibi ülkelere de gönderilen silikonlarda maliyeti azaltmak için tıbbi yerine, bilgisayar ve diğer elektronik aletlerin parçalarında da bulunan endüstriyel silikon kullanıldığı biliniyor. Bu nedenle patlamaya oldukça müsait olan silikonlar, kanser ve cilt hastalıklarına neden oluyor.Firma sattığı zehirli silikonlar sayesinde maliyeti düşürüp karı artırarak yılda 1 milyar Euro’ya kadar bir miktar elde etmişti.