Bilgisayardan göz kırparak korunun

T24 - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kubilay Yardımcı, günümüzde milyonlarca insanın yoğun bir şekilde kullanmak zorunda olduğu bilgisayarların göz sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Özellikle işi nedeniyle günde 3-4 saatten fazla bilgisayar kullanmak zorunda olan yazılımcı, bankacı, grafiker gibi meslek gruplarındaki kişilerde genellikle bilgisayarın yol açtığı sendrom ile karşılaşıldığını belirten Yardımcı, baş ağrısı, göz yorgunluğu, geçici bulanık görme, kuruluk veya batma hissi, ışık hassasiyeti, boyun ve sırt ağrıları, ışık hassasiyeti, çift görme, göz ağrısı, odaklanma güçlükleri, göz sulanması ve gözlerde kızarıklık ile kendini gösterdiğini ifade etti.

Yardımcı, belirtilerin çalışma şartları, çalışma alışkanlıkları ve gözlerde kırma kusuru gibi rahatsızlıkların varlığına paralel olarak değişiklik gösterdiğini söyledi.

Bilgisayar kullanan bir kişinin normalden 3 kez daha az gözlerini kırptığını anlatan Yardımcı'nın verdiği bilgiye göre, bu durum gözyaşının gözü yeterince ıslatamamasına, gözlerde yanma, batma ve bulanık görmeye yol açıyor. Bu durumun önlenmesi için gözlere bilinçli kırpma alışkanlığı kazandırılması gerekiyor. Çalışma aralarında mola verilmesi ve ara sıra preservan madde içermeyen suni gözyaşı damlaları kullanılması öneriliyor.

Rahatsız edici yansımaların giderilmesi isteniyor. Ofis aydınlatmaları ve gün ışığı monitörü üzerinde aşırı yansımalara neden olabiliyor. Pencerenin, monitörün önünde veya arkasında değil yanında yer alması uygun görülüyor. Masa lambasının ışığının monitör üzerinde yansıma yapmaması isteniyor. Antirefle kaplamalı gözlüklerin faydalı olduğu vurgulanıyor.

Monitör ayarlarının, gün içinde değişen ışık koşullarına göre ayarlanması ve monitörün göze uzaklığının 50-65 cm olması tavsiye ediliyor. Monitörün üst kenarının göz hizasına gelecek şekilde konumlandırılması önem taşıyor.

Ekranın temiz olması ve çözünürlüğünün gözü yormayacak düzeyde (70Hz ve üstü) olması isteniyor.

Önceden mevcut göz bozukluğunun derecesine göre 35-50 yaşlarında okuma ve bilgisayar için ayrı birer gözlük kullanılması tavsiye ediliyor.