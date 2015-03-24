Bilgisayardan ısı yoluyla veri çalan casusluk yöntemi

İsrail’de bulunan Ben Gurion Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar, internete bağlı olmayan bilgisayarlardan veri çalmanın ve bilgisayarlara komut yollamanın bir yolunu buldu. Bilgisayarlara yollanan virüslerle sızılmasının ardından, internete bağlı olmayan bilgisayar başka aygıtlara ısı sensörüyle mesaj yollayabiliyor.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, tüm bilgisayarlarda ısı sensörü bulunduğu belirten araştırmacılar, bu sensörlerle bilgisayar arasında iletişim kurarak, aralarında bağlantı olmayan bilgisayarlardan birbirine komut yollayabilirken, bu şekilde veri de aktarılabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, istihbarat teşkilatlarının henüz bu yöntemi kullanmadığını da belirtiyor. Ancak önemli bilgiler internete bağlı olmayan bilgisayarlarda tutulduğu için, bu bilgisayarlara sızılabilecek yöntemler büyük önem taşıyor.