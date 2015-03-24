T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Bilgisayardan ısı yoluyla veri çalan casusluk yöntemi

Ben Gurion Üniversitesi'nden araştırmacılar bilgisayardan ısı yoluyla veri çalmayı mümkün kılan bir sistem geliştirdi

24 Mart 2015 19:55

İsrail’de bulunan Ben Gurion Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar, internete bağlı olmayan bilgisayarlardan veri çalmanın ve bilgisayarlara komut yollamanın bir yolunu buldu. Bilgisayarlara yollanan virüslerle sızılmasının ardından, internete bağlı olmayan bilgisayar başka aygıtlara ısı sensörüyle mesaj yollayabiliyor.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, tüm bilgisayarlarda ısı sensörü bulunduğu belirten araştırmacılar, bu sensörlerle bilgisayar arasında iletişim kurarak, aralarında bağlantı olmayan bilgisayarlardan birbirine komut yollayabilirken, bu şekilde veri de aktarılabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, istihbarat teşkilatlarının henüz bu yöntemi kullanmadığını da belirtiyor. Ancak önemli bilgiler internete bağlı olmayan bilgisayarlarda tutulduğu için, bu bilgisayarlara sızılabilecek yöntemler büyük önem taşıyor.

 

 

ETİKETLER

hackerisrailBen Gurion Üniversitesicasuslukbilgisayar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24