Bilgisayarda 'dokunmadan işlem' devri

Bilgisayarda, dokunmadan, el ve parmak hareketleriyle işlem yapma devrini başlatacağı belirtilen cihaz bu hafta piyasaya çıkıyor.

Amerikan Leap Motion şirketinin çıkardığı 7,6 santimetre uzunluğundaki cihaz bilgisayara USB aracılığıyla bağlanıyor.

İngiltere'de 100 dolar civarında bir fiyata satılacak cihazın üzerindeki üç led lamba kullanıcının elini aydınlatıyor. Cihazın, sıfır gecikmeyle 10 parmağın milimetrenin 100'de birine kadar olan her hareketini algılayabildiği kaydediliyor.



45 milyon dolarlık yatırım



İki sensör de yakın mesafeden kullanıcının el hareketlerini algılayarak bilgisayarda dokunmadan işlem yapılabilmesini sağlıyor.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Leap Motion İcra Kurulu Başkanı Michael Buckwald, 45 milyon dolarlık bir yatırımın ve yıllar süren bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan cihazın "en doğal kullanıcı arayüzü" olduğunu söylüyor.

Buckwald'a göre, cihaz şimdiden dünyanın her yerinden yüz binlerce ön sipariş aldı ve binlerce programcı buna uygun uygulama geliştiriyor.

Michael Buckwald, el ve parmak hareketleriyle kontrolün tüm bilgisayarların bir parçası haline geleceğini söylüyor.

Ancak bazı uzmanlar, fare ve klavyenin daha yıllarca kullanılabileceğini düşünüyor.

Bilgisayar uygulaması geliştiren programcılara hizmet veren Github adlı şirketin kurucusu Tom Preston-Werner, uzun süre kol ve elleri hareket ettirmenin kullanıcılara yorucu gelebileceğini söylüyor.



BBCTürkçe