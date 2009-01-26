Bilgisayaranız tehlike altında!

Conficker solucanı Windows PC'leri ele geçirdi ve sessizce bekliyor. Peki uyandığında ne olacak?



Conficker adı verilen bir bilgisayar zararlısı, son raporlara göre dünya üzerinde Windows işletim sistemine sahip bilgisayarların % 6'sını ele geçirmiş durumda. Bu rakamı paylaşan Panda anti-virüs yazılımı yetkilileri, bu oranın sadece kesinleşmiş olan bilgisayarlar olduğunu, farkında olmayan kullanıcılarla birlikte oranın % 20, hatta % 30'lara ulaşabileceğini ekliyor. Bu bilgilerden bağımsız olarak F-Secure firması geçtiğimiz hafta içerisinde resmi rakamı 8,9 milyon PC olarak duyurmuş ve artmaya devam ettiğini söylemişti.



İngiliz uzmanlar, virüsün dünyada 15 milyondan fazla bilgisayara bulaştığını bildirdiler.



Uzmanların hem fikir olduğu bir konu ise solucanın yazarının çok başarılı ve çok tecrübeli bir yazılımcı olduğu. Fakat güvenlik uzmanlarının asıl endişe ettikleri konu bir sonraki adım. Conficker şu anda milyonlarca PC'yi ele geçirmiş durumda. Fakat solucan henüz uykuda. Uzmanlar hacker'ların bu kadar çaba harcayarak oluşturdukları ve yaydıkları virüsün ne amaçla kullanılacağını merakla bekliyorlar.



Başka hackerlar devreye girebilir



Endişeleri ise çok kısa süre içerisinde etki altındaki bu PC'lerin hackerlar tarafından kullanılmaya başlanacak olması ve Conficker probleminin ikinci aşamasında ciddi bir kabusun ortaya çıkması. Yetkililer hacker'ların bu kadar çabaya boşu boşuna girmeyeceğini ve orijinal hackerlar herhangi bir sebepten ötürü harekete geçmezse bile başka hackerların, Conficker'ı hack ederek bu milyonlarca PC'yi bir şekilde kullanacağını belirtiliyorlar.



Milyonlarca PC'nin aynı anda kullanılmasının en iyimser hali ciddi bir spam dalgası yaratılması. Fakat uzmanlar daha korkunç senaryoların da mümkün olduğunu belirtiliyorlar.

