Bilgisayara giriş şifresi görüntülü oluyor

T24 - Microsoft'un dokunmatik ürünlerde kullanılacak yeni işletim sistemi Windows 8'de yer alacak özelliklerden biri, şifre giriş işlemini bir hayli değiştireceğe benziyor.



Windows 8'in tasarımında çalışan mühendislerden biri tarafından internet blogunda yapılan açıklamada, tablet bilgisayar ve akıllı cep telefonlarının açılışında girilmesi gereken şifrelerin harf ya da rakamlardan değil resimlerden oluşacağı belirtildi.



Kullanıcıların ürünleri çalıştırabilmeleri için, tercih ettikleri bir görsel üzerinde belirli hareketleri ardarda yapmaları gerekecek.



Örneğin, seçilmiş bir fotoğrafın beş ayrı noktasına doğru sırayla dokunulmadığı sürece akıllı telefonu kullanmak mümkün olmayacak.

'Daha güvenli ve basit'



Window 8'de yer alacak yeni özelliği tanıtan mühendis Zach Pace, birçok kullanıcının tercih ettikleri basit şifrelerin yerine, alt edilmesi daha güç bir güvenlik uygulaması sunmayı hedeflediklerini söyledi.



Pace ayrıca dokunmatik ekranlarda harf ve rakamlardan oluşan şifre girişinin kullanıcılar tarafından zahmetli bulunduğunu, yeni uygulamayla şifre girme sürecinin kolaylaşacağını belirtti.



Surrey Üniversitesi'nden Profesör Alan Woodward, yeni şifre sistemine dair ilk hesaplamaların, güvenlik açısından eski şifre düzenine göre bir eksiklik olmadığını ortaya koyduğunu söylüyor.



Sophos güvenlik şirketinden Graham Cluley ise, uygulamanın daha "ilginç ve kolay" olmasına rağmen yeni güvenlik zaafları doğurabileceğini düşünüyor.



Cluley, bankamatiklerde yaşanan, kullanıcıların şifrelerinin el hareketlerinin izlenerek tespit edilmesi durumuyla, görüntülü şifre kullanımı sırasında da sıklıkla karşılaşılabileceğini söylüyor.





