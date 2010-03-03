'Bilgisayar zombileri'ne operasyon

T24- Liderleri İspanya'da tutuklanan çetenin bilgisayarlarında 800 bin kişinin hesap numarası ve şifreleri bulundu.

İnternette netkairo, johnyloleante ve ostiator takma isimlerini kullanan sırasıyla 31, 30 ve 25 yaşlarındaki korsanların vereceği bilgiler doğrultusunda baskın ve tutuklamaların artabileceği belirtiliyor.