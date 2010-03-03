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Yaşam

'Bilgisayar zombileri'ne operasyon

Liderleri İspanya'da tutuklanan çetenin bilgisayarlarında 800 bin kişinin hesap numarası ve şifreleri bulundu.

03 Mart 2010 02:00

 

 T24- Liderleri İspanya'da tutuklanan çetenin bilgisayarlarında 800 bin kişinin hesap numarası ve şifreleri bulundu.

İspanya'da güvenlik güçleri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile işbirliği yaparak dünyanın en büyük bilgisayar korsanlığı şebekesini çökertti.

Yetkililer, operasyonda 190 ülkeye yayılmış "bilgisayar zombileri"ni yöneten üç İspanyolun tutuklandığını belirttiler. Maribosa adındaki çetenin liderlerinin aahip olduğu hacker'lık becerilerinin beklendiği kadar çok olmadığı ve hiçbirinin sabıkasının bulunmadığı açıklandı.

13 milyondan fazla bilgisayara girmeyi başaran hacker şebekesinin liderinin bilgisayarında 800 binden fazla kullanıcının banka hesap numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Çetenin şifre koleksiyonunda Fortune 1000 listesindeki büyük firmaların en az yarısının ve 40 büyük bankanın şebekesine dahil bilgisayarların da bulunduğu bildirildi.

İnternette netkairo, johnyloleante ve ostiator takma isimlerini kullanan sırasıyla 31, 30 ve 25 yaşlarındaki korsanların vereceği bilgiler doğrultusunda baskın ve tutuklamaların artabileceği belirtiliyor.

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