'Bilgisayar zombileri'ne operasyon

<p> <span class="arabaslik">T24- </span><strong>Liderleri İspanya'da tutuklanan çetenin bilgisayarlarında 800 bin kişinin hesap numarası ve şifreleri bulundu. </strong></p><p><a rel="nofollow" name="byLine">İspanya'da güvenlik güçleri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile işbirliği yaparak dünyanın en büyük bilgisayar korsanlığı şebekesini çökertti. </a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine1">Yetkililer, operasyonda 190 ülkeye yayılmış "bilgisayar zombileri"ni yöneten üç İspanyolun tutuklandığını belirttiler. Maribosa adındaki çetenin liderlerinin aahip olduğu hacker'lık becerilerinin beklendiği kadar çok olmadığı ve hiçbirinin sabıkasının bulunmadığı açıklandı.</a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine2">13 milyondan fazla bilgisayara girmeyi başaran hacker şebekesinin liderinin bilgisayarında 800 binden fazla kullanıcının banka hesap numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerinin bulunduğu ortaya çıktı.</a></p><p><a rel="nofollow" name="AdShowcase_F2"><a rel="nofollow" name="storyContinued"><a rel="nofollow" name="byLine3">Çetenin şifre koleksiyonunda Fortune 1000 listesindeki büyük firmaların en az yarısının ve 40 büyük bankanın şebekesine dahil bilgisayarların da bulunduğu bildirildi.</a></a></a></p><p>İnternette netkairo, johnyloleante ve ostiator takma isimlerini kullanan sırasıyla 31, 30 ve 25 yaşlarındaki korsanların vereceği bilgiler doğrultusunda baskın ve tutuklamaların artabileceği belirtiliyor.</p>