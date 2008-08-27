Bilgisayar virüsleri uzayda!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) dizüstü bilgisayarlarına virüs bulaştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), UUİ'ye geçen ay getirilen laptoplara "Gammima.AG." diye bilinen bilgisayar virüsünün bulaştığını doğrularken, bunun uzaya seyahat eden ilk bilgisayar virüsü olmadığını ve bilgisayarlara nasıl bulaştığını tespit için bir soruşturma başlatıldığını belirtti.



Dünyada ilk kez geçen yıl Ağustos ayında tespit edilen solucan, bulaştığı bilgisayarlarda, popüler online oyunların isim ve şifrelerin çalmak için pusuda bekliyor. Uzay haberlerini veren SpaceRef web sitesinin haberine göre, NASA, UUİ'nin hiçbir kumanda ve kontrol sisteminin bu kötü niyetli programdan kaynaklanan bir risk altında bulunmadığını bildirdi. Virüsün bulaştığı dizüstülerin, beslenme programları için kullanıldığı ve astronotların bu bilgisayarlardan arada Dünya'ya e-mail gönderdikleri belirtildi. Virüsün, bir astronotun flash veya USB sürücüsü ile seyahat ederek, uzaya geldiği tahmin ediliyor. UUİ'nin doğrudan İnternet bağlantısı bulunmuyor ve Dünya'dan gelen tüm veri trafiği yayımlanmadan önce taranıyor.