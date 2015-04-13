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Bilim / Teknoloji

Bilgisayar satışları düşüyor

Araştırma şirketlerinin açıkladığı raporlara göre 2015 yılının ilk çeyreğinde bilgisayar satışları azaldı

13 Nisan 2015 13:59

Akıllı telefon ve tablet gibi cihazların yaygınlaşması beraberinde bilgisayar satışlarının da azalmasına yol açıyor. Son yıllarda yaşanan bu durum 2015’in ilk çeyrek raporlarında da görülüyor. Araştırma şirketlerinden olan IDC ve Gartner’ın son raporlarına göre ilk çeyrekte bilgisayar satışları düştü.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, dünya çapındaki satışları baz alan IDC raporuna göre bu yılın ilk çeyreğinde bilgisayar satışları yüzde 6,7 azaldı. Gartner’ın raporuna göre ise yine ilk çeyrekte yüzde 5,2'lik bir düşüş var. Her iki şirketin rakamlarında farklılık olsa da satışların azaldığı görülüyor.

IDC’nin raporuna göre ilk çeyrekte dünya çapında 68.4 milyon bilgisayar piyasaya sürüldü. Gartner’ın rakamlarına göre ise ilk çeyrekte 71.7 milyon bilgisayar satışa sunuldu. Oranlar ve rakamlar farklı olsa da ilk 3 sırayı paylaşan üretici her iki raporda da aynı: Lenovo, HP ve Dell.

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