-BİLGİSAYAR SATIŞLARI ARTTI ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Bu yıl küresel ölçekte yaklaşık 88,3 milyon bilgisayar satıldığı bildirildi. 2010 üçüncü mali dönem itibarıyla 88,3 milyon bilgisayar satılırken bu oran geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında artış anlamına geliyor. Rapora göre, geçtiğimiz iki yıl hızla artış gösteren tüketicilerin dizüstü, ucuz ve ''mini'' bilgisayar talebi, bu yıl yavaşladı. Gartner, önceki raporlarında artış oranını yüzde 12 civarında beklediğini açıklamıştı. Zira Garnter, geçmiş yılları kıyaslayarak özellikle okulların açılması ile bilgisayar talebinin artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Raporda HP'nin ''küçük bir düşüşe rağmen'' liderliğini sürdürdüğü belirtildi.