T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BİLGİSAYAR SATIŞLARI ARTTI   ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 13:38

-BİLGİSAYAR SATIŞLARI ARTTI    ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Bu yıl küresel ölçekte yaklaşık 88,3 milyon bilgisayar satıldığı bildirildi. 2010 üçüncü mali dönem itibarıyla 88,3 milyon bilgisayar satılırken bu oran geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında artış anlamına geliyor.  Rapora göre, geçtiğimiz iki yıl hızla artış gösteren tüketicilerin dizüstü, ucuz ve ''mini'' bilgisayar talebi, bu yıl yavaşladı. Gartner, önceki raporlarında artış oranını yüzde 12 civarında beklediğini açıklamıştı. Zira Garnter, geçmiş yılları kıyaslayarak özellikle okulların açılması ile bilgisayar talebinin artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Raporda HP'nin ''küçük bir düşüşe rağmen'' liderliğini sürdürdüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24