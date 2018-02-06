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Bilgisayar oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

16 yaşındaki R.A. kendisini yumruklayan Emre Şahin'in boğazına bıçak sapladı

06 Şubat 2018 10:35

İstanbul’da lise öğrencisi R.A. ile Yunus Emre Şahin, internet kafede bilgisayar oyunu Wolfteam nedeniyle tartıştı. Sosyal medyada küfürleşen iki genç buluştu. Yunus Emre’nin yumruk attığı R.A. cebindeki bıçağı arkadaşının boğazına sapladı

İstiklal Mahallesi’nde önceki akşam meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; Lise öğrencisi olan mahalle arkadaşları 16 yaşındaki R.A ve Yunus Emre Şahin, internet kafede oynadıkları şiddet içerikli bilgisayar oyunu Wolfteam nedeniyle tartışmaya başladı. Online oynanan oyunda yapılan hatalar nedeniyle çıkan anlaşmazlık, sosyal medyada küfürleşmeye kadar gitti. Ardından iki çocuk önceki akşam sözleşip buluştu. Tanıkların ifadesine göre çocuklardan Yunus Emre, R.A.’ya peş peşe yumruk attı.

Bıçağı boğazına sapladı

Düştüğü yerden kalkan R.A. ise cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşının boğazına, ardından koluna sapladı. Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre 16 yaşındaki saldırgan R.A., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği’nin ortak çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

İnsana karşı kurt adam

Wolfteam adlı oyun, son teknolojiyi kullanan insanlarla kurt adamları karşı karşıya getiriyor. Bir kere dönüşüm yaşadıktan sonra çeşitli yakın dövüş taktikleriyle insanüstü performans gösteriliyor. İnsanlar ise inanılmaz bir silah gücüne sahip. Şiddet dozu hayli yüksek hikâye dünyanın çeşitli bölgelerinde geçiyor.

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