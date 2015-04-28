T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bilgisayar oyununun duygusal hikâyesi belgesele konu oldu

ABD'li bilgisayar oyunu tasarımcısı Ryan Green 'O Ejderha, Kanser' adlı bilgisayar oyununu tasarladı

28 Nisan 2015 16:29

ABD'de yaşayan bilgisayar oyunu tasarımcısı Ryan Green, 5 yaşındayken kanserden yaşamını yitiren oğlunun anısına bilgisayar oyunu tasarladı. Ölmek üzere olan bir çocuğun hikâyesini anlatan oyun belgesele konu oldu.

ABD'nin Colorado Eyaleti'nin Loveland kentinde yaşayan bilgisayar oyunu tasarımcısı Ryan Green, 2010'da 1 yaşındaki oğlu Joel'in beyin kanserine yakalandığını öğrendi. Dört çocuğu daha bulunan Green, Joel'i beş yaşındayken, Mart 2014'te kaybetti. Oğlunu unutmaktan korkan baba, Joel'in ölümünün ardından "O Ejderha, Kanser" (That Dragon, Cancer) adlı bilgisayar oyununu tasarladı. Ryan Green ve eşi Anne, internet üzerinden kamuoyuna, şiirler ve duygusal unsurlar içeren oyuna, "Ölmek üzere bir çocukla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak için" dahil olma çağrısı yaptı. Oyun, Joel'in bir parktaki gölette ördeklere ekmek atarkenki görüntüleriyle başlıyor ve arka planda sağlık durumu anlatılıyor.

Oyunu oynayanlar hastane yatağındaki Joel'in yüzüne dokunabiliyor ve saçını okşayabiliyor.

ETİKETLER

abdbilgisayar oyunuhikayebabaoğul5 yaşındakanseröldüunutmamakbelgeselryan green

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24