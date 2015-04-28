Bilgisayar oyununun duygusal hikâyesi belgesele konu oldu

ABD'de yaşayan bilgisayar oyunu tasarımcısı Ryan Green, 5 yaşındayken kanserden yaşamını yitiren oğlunun anısına bilgisayar oyunu tasarladı. Ölmek üzere olan bir çocuğun hikâyesini anlatan oyun belgesele konu oldu.

ABD'nin Colorado Eyaleti'nin Loveland kentinde yaşayan bilgisayar oyunu tasarımcısı Ryan Green, 2010'da 1 yaşındaki oğlu Joel'in beyin kanserine yakalandığını öğrendi. Dört çocuğu daha bulunan Green, Joel'i beş yaşındayken, Mart 2014'te kaybetti. Oğlunu unutmaktan korkan baba, Joel'in ölümünün ardından "O Ejderha, Kanser" (That Dragon, Cancer) adlı bilgisayar oyununu tasarladı. Ryan Green ve eşi Anne, internet üzerinden kamuoyuna, şiirler ve duygusal unsurlar içeren oyuna, "Ölmek üzere bir çocukla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak için" dahil olma çağrısı yaptı. Oyun, Joel'in bir parktaki gölette ördeklere ekmek atarkenki görüntüleriyle başlıyor ve arka planda sağlık durumu anlatılıyor.

Oyunu oynayanlar hastane yatağındaki Joel'in yüzüne dokunabiliyor ve saçını okşayabiliyor.