T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bilgisayar oyunu bağımlılığı akıl hastalığı olarak kabul edecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilgisayar oyunu bağımlılığını akıl hastalığı olarak adlandırmaya hazırlanıyor

24 Aralık 2017 18:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilgisayar oyunu bağımlılığını akıl hastalığı olarak adlandırmaya hazırlanıyor.
WHO en son 1990 yılında güncellenen Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (The International Classification of Diseases) teşhis kılavuzunun 2018 yılında yenileneceğini ve bilgisayar oyunu bağımlılığının da kılavuzda akıl hastalığı başlığı altında yer alacağını söyledi.
New Scientist dergisinin haberine göre, bilgisayar oyunu bağımlılığı hastalık kapsamında bir isme sahip olmasa da, WHO\'nun 2018 yılında 11\'incisini yayınlayacağı kılavuzda bağımlılığın akıl hastalığı başlığı altında yer alacağı söylendi.
WHO Akıl Sağlığı Departmanı\'ndan Vladimir Poznyak bilgisayar oyunu bağımlılığının önemli bir konu olarak tanınmasının kritik olduğunu söyledi. Poznyak, \"Sağlık uzmanları bilgisayar oyunu bağımlılığının ciddi sonuçları olabileceğini fark etmeli. Her alkol içen insanın alkolik olmadığı gibi bilgisayar oyunu oynayan herkeste de akıl hastalığı bulunmuyor. Fakat belirli durumlarda aşırı bilgisayar oyunu bağımlılığı olumsuz etkiler yaratabilir\" dedi.
Birçok kişi bilgisayar oyunu oynamanın akıl sağlığını bozabilecek bir eylem olmadığını düşünse de ESET güvenlik şirketi uzmanları, 500 bilgisayar oyuncusuyla yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 10\'unun bilgisayar başında 12 ila 24 saat vakit geçirdiğini açıklamıştı. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHADünya SağlıkWHOHastalıkların Uluslararası Sınıflaması The International ClassificationDiseasesNew ScientistWHO Akıl Sağlığı Departmanı Vladimir PoznyakPoznyakHerFakatBirçokESET

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24