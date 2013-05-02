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Yaşam

Bilgisayar oyunlarında kamera tuzağı

Siber suçlarla mücadele eden yetkililer, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı bilgisayarlardan internet bağlantılı oyunlar oynanmaması konusunda uyarılarda bulundu

02 Mayıs 2013 16:54

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, internet ortamında vatandaşın mağduriyetine neden olan siber saldırıları önleme ve izleme çalışmaları sırasında, özellikle çocukların oynadığı bazı bilgisayar oyunlarının, siber suçlular tarafından yem olarak kullanılabildiğini belirledi.

İnternet bağlantılı bazı oyunlar oynanırken, kullanıcının bilgisayar kamerası açılabiliyor. Oyun oynayan kişi farkında olmadan açılan bilgisayar kamerası, bulunduğu noktadan saldırganlara görüntü aktarımını sağlıyor.

Siber suçlarla mücadele eden yetkililer, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı bilgisayarlardan internet bağlantılı oyunlar oynanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Mevzuat Şube Müdürü Bilal Şen, internet ortamında gerçekleşen siber saldırılar karşısında özellikle çocuk ve gençlerin mağduriyet yaşadığını belirterek, bu tür saldırılara maruz kalanların yaşadığı mağduriyetlerin bazı hassasiyetleri nedeniyle her zaman dile getirilemediğine dikkati çekti.

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