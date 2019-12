Bilgisayar oyunları tartışılıyor

Çocuklar Vista'ya emanet!

Kahramanları engelli olan oyun!

Piyasaya her yıl çıkan yüzlerce yeni bilgisayar oyunu başta görsel efektleri ve aksiyon sahneleri olmak üzere etkileyici senaryolarıyla dünya genelinde milyonlarca çocuğun ilgisini çekiyor. Kimi çocuklar evlerinde zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar başında oyun oynayarak geçirirken, kimileri de ailesinin bilgisi dışında internet kafelere giderek, saatlerce oyun oynuyor.Eğlenceli gibi görünse de özellikle şiddet içerikli birçok bilgisayar oyununun çocukları tehdit ettiği bildirildi. Okulların açılmasına rağmen çocuklarını bilgisayar başından kaldıramayan birçok ailenin, evde uyguladığı her türlü yaptırıma rağmen bir sonuç alamadığından şikayet ederken, kimilerinin de uzmanların kapısını çalarak profesyonel yardım istediği ifade edildi.Ailelerin en büyük şikayetinin ise "çocuklarının derslerden geri kalması, ödevlerini yapmaması, aile bireyleriyle az vakit geçirmesi, okuldan kaçarak veya kendilerinden izin almadan internet kafelere gitmesi" olduğu belirtildi.Psikolog Serap Duygulu, okulların açılmasıyla birlikte yaz boyu rehavete kapılmış çocuklar ile ailelerini, dersler ve ödevlerin başlamasıyla ciddi bir telaşın sardığını belirterek, günlük yaşamın bir parçası haline gelen bilgisayarlar ve bilgisayar oyunlarının yaşanan sıkıntının boyutlarını arttırdığına işaret etti.Birçok ailenin çocuklarının bilgisayar oyunları karşısında geçirdiği zamandan dolayı şikayetçi olduğunu vurgulayan psikolog Duygulu, kimi çocukların sosyal hayattan koparak çevrelerindeki her şeyden ve herkesten uzaklaştığını söyledi.Ailelerden büyük bir bölümünde bilgisayar oyunlarının çocuklarının eğitimini olumsuz etkilediği görüşüne hakim olduğunu ifade eden Duygulu, sorunun aslında bu kadar "basit" olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Saatlerce bilgisayar başında sadece ekrana bakarak ya da bir takım hareketleri takip ederek geçiren çocuklarda ciddi hiperaktivite davranışları ortaya çıkabiliyor. Çocukların en hareketli, en enerjik oldukları bir dönemde böylesine hareketsiz kalmaları, enerjilerini boşaltamamaları, çevrelerine karşı daha saldırgan ve zarar verici eylemlere yönelmelerine sebep oluyor. Özellikle şiddet ögeleriyle dolu oyunlar, gerçek anlamda saldırganlığı, yıkıcılığı getiriyor. O nedenledir ki, son zamanlarda çevremizde kesici alet ya da silah taşıyan ve vurup kırmayı marifet zanneden çok fazla çocukla karşılaşıyoruz."Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çocukların ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan psikolog Serap Duygulu, "son yıllarda çocuk suçlu sayısının artmasında bilgisayar oyunlarının etkisi mutlaka dikkate alınmalı" dedi.Bilgisayarların çocuklara verdiği önemli bir zararın ekrandan yayılan radyasyon ışınları olduğunu belirten Duygulu, "bu ışınlar nedeniyle birçok çocuk epilepsi (sara) nöbetleri geçiriyor. Bundan dolayı ciddi olarak tedavi gören çocuklar var. Maalesef olayın bu yönü çok bilinmiyor. Ülkemizde binlerce çocuğun vaktinin büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçirdiği gerçeğinden hareket edersek, tehlikenin önemini daha net bir şekilde kavrayabiliriz" diye konuştu.Ailelerin büyük bir bölümünün çocuklarını bilgisayarlardan uzaklaştıramadığını ifade eden psikolog Serap Duygulu, buradaki en önemli sorunun ilgisizlik olduğunu savundu.Anne ve babaların çocukları ile yeterince ilgilenmediğini kaydeden Duygulu, şöyle devam etti:"İlk olarak aile birliği kavramına saygı göstermek zorundayız. Çocuklarımıza ve birbirimize zaman ayırmak çok önemli. Ailece televizyon başında dizilere kilitlendiğimizde, çocuklarımıza niçin ders yapması gerektiğini ya da bilgisayarlar nedeniyle karşılaşabileceği sorunları anlatamayız. Birçok kişi çocuklarının gün içinde ne hissettiğini, neler yaşadığını, kaygılarını, korkularını, sevinçlerini bilmiyor. Eve geldiği anda komutlar vermeye başlıyor. Onları dinlemek, kucaklamak, dokunmak, sevdiğini söylemek aslında daha baştan pek çok sorunu çözecektir."Çocukları bilgisayar başından uzaklaştırmak için grup olarak yapabileceği sporlara yönlendirmenin etkili bir yol olduğunu belirten Duygulu, bu şekilde çocukların hem yeni arkadaşlar edinebileceğini hem de hem de ortak bir faaliyet içinde yer alarak, sosyal yönden gelişeceğini anlattı.Artık psikolojik olarak tedavi edilmek üzere "İnternet Bağımlılığı" adıyla literatüre girmiş bir hastalık olduğunu ifade eden psikolog Serap Duygulu, bilgisayarların sadece çocukları değil yetişkinleri de "esir aldığını" ifade etti.Psikolog Duygulu şöyle konuştu:"Sırf bu nedenle ilişkileri bitme noktasına gelmiş eşler, dağılan yuvalar var. Henüz çok bilincinde değiliz ancak tehlike gün geçtikçe büyüyor. Çocuklarımızı ekranlar karşısında kaybediyoruz. Onlar sokakta oynamalı, arkadaşlarıyla görüşmeli, toplum hayatı içinde yer almalılar. Sadece okula gitmek için dışarı çıkan, geri kalan zaman ekran başından alamadığımız çocuklar büyütüyoruz. Bu kısır döngü bir yerlerden kırılmalı."Bu arada, şiddet içeren bilgisayar oyunları bazı ülkelerde yasaklandı.Singapur'da "Mortal Kombat", Güney Kore'de "Ghost Recon 2", Yeni Zelanda'da "Postal 2", Almanya'da "Fry Cry", Japonya'da ise "Grand Theft Auto" adlı oyunlar yasaklılar listesinin başında yer alıyor.ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde de oyunların hangi yaş grubuna hitap ettiğini tespit etmek üzere kurulan organizasyonlar var. Organizasyonların amacı ise çocukları şiddetten korumak, bu tür yayınlara sadece yetişkinlerin için ulaşmasını sağlamak. Yalova Valiliği bir süre aldığı kararla, 18 yaşından küçükleri suça özendirici mahiyette bulduğu gerekçesiyle, "Halo", "Line Of Sight Vietnam", "Pariah", "Serious Sam" ve "Return To Castle Wolfenstein" adlı oyunların il genelindeki internet kafelerde oynanmasını yasaklamıştı.