T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bilgisayar kullanımı nedeniyle göz kuruluğuna hangi besinler iyi geliyor?

Omega 3 yağ asidinin göz kuruluğunun etkilerini azaltabileceği belirlendi

16 Haziran 2015 16:04

Hindistan'da bilim adamlarının 478 kişinin katılımıyla yaptığı 3 ay süren araştırma, omega 3 yağ asidinin göz kuruluğunun yol açtığı iltihaplanmayı azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim adamları, katılımcılardan bazılarına günde 2 omega 3 hapı, bazılarına zeytinyağı içeren hap verdi.

 

Gözün nemlenmesini sağlayan hücreler artıyor


Omega 3 alanlarda göz kuruluğunun belirtilerinin azaldığı saptandı. Ayrıca bu kişilerde gözün nemlenmesine rol oynayan goblet hücrelerinin daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırmanın sonuçları "Contact Lens & Anterior Eye" dergisinde yayımlandı. Bilgisayar başında uzun süre oturmak göz sağlığını tehdit edebilecek pek çok etkenin bir araya gelmesine ve kalıcı rahatsızlıklara yol açabiliyor.

 

Somon, ton balığı, semizotu

 

Aşırı bilgisayar kullanımı göz yorgunluğu, gözlerde ve göz çevrelerinde ağrı, yanma, batma, kuruluk hissi, kaşıntı, kızarıklık, sulanma, bulanık görme, odaklama zorluğu, gözleri kısarak bakma, ışığa karşı duyarlılık, göz kapaklarında iltihap, baş ağrısı gibi sorunlara neden olabiliyor.

Omega 3, ton, somon gibi balıkların yanı sıra keten tohumu, semizotu, karanfil, ıspanak, soya fasulyesi gibi besinlerde de bolca bulunuyor.

ETİKETLER

somonbalığıton balığıomega 3semiz otubilgisayargöz kuruluğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24