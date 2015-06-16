Bilgisayar kullanımı nedeniyle göz kuruluğuna hangi besinler iyi geliyor?

Hindistan'da bilim adamlarının 478 kişinin katılımıyla yaptığı 3 ay süren araştırma, omega 3 yağ asidinin göz kuruluğunun yol açtığı iltihaplanmayı azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim adamları, katılımcılardan bazılarına günde 2 omega 3 hapı, bazılarına zeytinyağı içeren hap verdi.

Gözün nemlenmesini sağlayan hücreler artıyor



Omega 3 alanlarda göz kuruluğunun belirtilerinin azaldığı saptandı. Ayrıca bu kişilerde gözün nemlenmesine rol oynayan goblet hücrelerinin daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırmanın sonuçları "Contact Lens & Anterior Eye" dergisinde yayımlandı. Bilgisayar başında uzun süre oturmak göz sağlığını tehdit edebilecek pek çok etkenin bir araya gelmesine ve kalıcı rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Somon, ton balığı, semizotu

Aşırı bilgisayar kullanımı göz yorgunluğu, gözlerde ve göz çevrelerinde ağrı, yanma, batma, kuruluk hissi, kaşıntı, kızarıklık, sulanma, bulanık görme, odaklama zorluğu, gözleri kısarak bakma, ışığa karşı duyarlılık, göz kapaklarında iltihap, baş ağrısı gibi sorunlara neden olabiliyor.



Omega 3, ton, somon gibi balıkların yanı sıra keten tohumu, semizotu, karanfil, ıspanak, soya fasulyesi gibi besinlerde de bolca bulunuyor.