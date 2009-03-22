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Bilim / Teknoloji

Bilgisayar kullanım yaşı düştü

Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının artması kullanım yaşının düşmesine neden oldu.

22 Mart 2009 02:00

Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının artması kullanım yaşının düşmesine neden oldu. Okul öncesi çocukların bile hedef olduğu pazarda aileler bilgisayar ve oyunları nasıl seçeceklerine karar veremiyor..

Karne hediyesi olarak bilinen bilgisayar artık 7 yaşından küçük çocukların bile rüyalarını süslemeye başladı. Teknolojiye uzak olan aileler "çocuğum mahrum kalmasın" diye taksitlere katlanıp bilgisayar sahibi oluyor. Her yüz haneden 30'unda bilgisayar olan Türkiye'de aileler çocukların bilgisayar ve internet kullanımı konusunda nasıl karar vereceklerine karar veremiyor. Yaklaşık 6 milyon hızlı internet (ADSL) kullanıcısının olduğu Türkiye'de kullanıcıların yüzde 85'ni ev kullanıcıları oluşturuyor. Çocuklu aileler bilgisayar ve internet kullanımı konusunda eğitim ve oyun konusundaki seçeneklerden habersiz. Yaklaşık 5 milyon 700 bin aboneye sahip TTNet, çocuklara yönelik oyun sitesi ttnetoyun.com.tr ve aile koruma şifresi hizmeti ile çocuklara yönelik hazırlık yapan firmalardan biri olarak göze çarpıyor. Türk Telekom da 4 ve 8'inci sınıflara yönelik eğitim yazılımı hazırlayan Sebit ile okul dönemindeki çocuklara hizmet veriyor. Türk Telekom iştiraki TTNet bu içeriği abonelerine çok düşük ücret karşılığı kullanmalarına fırsat tanıyor. Çocuklar internette oyun oynamak için Google ana sayfasına "oyun" yazarak karşısına çıkan linklere tıklıyor.

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