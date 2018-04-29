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BBC Türkçe

Bilgisayar korsanları 'yeni siber saldırıya hazırlanıyor'

Financial Times gazetesine konuşan siber güvenlik uzmanları ve istihbarat yetkilileri, bilgisayar korsanlarının ABD'li ajanlardan çaldıkları önemli bilgilerle yeni bir siber saldırıya hazırlandıklarını iddia etti.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan siber güvenlik uzmanları ve istihbarat yetkilileri, bilgisayar korsanlarının ABD'li ajanlardan çaldıkları önemli bilgilerle yeni bir siber saldırıya hazırlandıklarını iddia etti.

Gazetenin, altı güvenlik uzmanı ve istihbaratçının verdiği bilgilere dayandırdığı haberine göre bilgisayar korsanları, ABD'li istihbaratçıların siber güvenlikle ilgili önemli verilerini çaldı.

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Ulusal Güvenlik Ajansı'nın geliştirdiği ve kod adı Esteem Audit olan bilgisayar korsanlığı aracının, hackerların eline geçtiğini iddia eden uzmanlar, bu kişilerin bunu, yeni ve büyük bir siber saldırı için kullanmaya hazırlandıklarını iddia etti.

Uzmanlar, hackerların çalınan bilgileri yeni bir saldırı için nasıl kullanılabileceklerini, normal internet arama motorları üzerinden girilemeyen, herkesin erişimine açık olmayan 'derin internetteki' forumlarında tartıştıklarını belirtti.

Cuma günü WannaCry adlı fidye yazılımı üzerinden başlatılan siber saldırı, yaklaşık 150 ülkede 200 binden fazla kişiyi etkiledi.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), Almanya'da demiryolu ulaşım ağı Deutsche Bahn, İspanya'da telekomünikasyon şirketi Telefonica, ABD'de taşıma ve gönderi devi FedRx ve Rusya İçişleri Bakanlığı, dünya çapında etkilenen kurumlar arasında yer alıyor.

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