Bilgisayar korsanları, Rus askerlerinin ülkeye girişini yavaşlatmak için Belarus'un demir yolu ağına siber saldırı düzenledi

T24 Dış Haberler

Kendilerine 'Siber Partizanlar' diyen bir grup "demokrasi yanlısı" bilgisayar korsanı, Rus askerlerinin ülkeye girişini yavaşlatmak için pazartesi günü Belarus'un demiryolu ağını 'hack'lediklerini belirtti.

Siber saldırıyı Twitter ve Telegram hesaplarından duyuran 'hacktivistler', demiryollarının sunucularını, veri tabanlarını ve çalışma istasyonlarını şifrelediklerini belirtti.

Grup, "Bunu yaptık çünkü demiryolu işgalci güçlerin ülkemize girişini sağlıyor" açıklamasında bulundu.

'Siber Partizanlar', Belarus'un tıbbi yardıma ihtiyacı olan 50 siyasi tutukluyu serbest bırakması ve Rus askerlerinin eski Sovyet cumhuriyetine girişinin engellenmesi durumunda saldırıyı sonlandıracaklarını ifade etti.

Belarus Savunma Bakanlığı, pazartesi günü Rus askerlerinin "tatbikat" için Rusya ve Ukrayna'ya sınırı olan ülkeye gelmeye devam ettiklerini belirtmişti.

Batı ülkeleri, Rusya'nın bu vesileyle Ukrayna'nın kuzey sınırına da asker yığınağı yapacağından korkuyor.